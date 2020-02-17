كليسترز وكينين تتدربان أمام برج العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدربت نجمتا التنس كيم كليسترز، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، والأمريكية صوفيا كينين، بطلة أستراليا المفتوحة 2020، أمام فندق برج العرب بشاطئ جميرا، أمس، وذلك قبيل انطلاق الدورة السنوية العشرين لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات.

وأمضت اللاعبتان بعض الوقت للترفيه عن نفسيهما، بعد العروض الرائعة التي قدمتها صوفيا في أستراليا المفتوحة مؤخراً، وعودة كليسترز إلى ملاعب الكرة الصفراء. وقالت كليسترز: «تعد دورة دبي، من أولى البطولات التي قدمت جوائز مالية متساوية للرجال والسيدات، وهي من البطولات المتميزة، التي تسعى دوماً للابتكار والريادة من بين الكثير من المنافسات الأخرى في مشوار رابطة محترفات التنس».

ولدى سؤال كليسترز عن سبب اختيار دبي للعودة إلى ملاعب التنس، قالت: «دبي مكان رائع، كنت ألعب في صالات مغلقة منذ 6 أشهر تقريباً، حتى أتمكن من القدوم إلى هنا، تحت أشعة الشمس الدافئة، إنه أسبوع رائع لنا جميعاً، وأنا متحمسة لوجودي هنا في دبي».

وقع اختيار كليسترز على بطولة سوق دبي الحرة للتنس، لتكون محطتها الأولى، بعد أن خاضت آخر مباراة لها في عام 2012، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس. وستخطف الأمريكية صوفيا كينين -21 سنة- الأنظار في دبي، بعد وصولها إلى الدور الثالث لبطولة العام الماضي، عندما كانت في التصنيف 37 عالمياً، في حين تشارك في بطولة العام مصنفة سابعة على العالم، ومرشحة قوية لنيل اللقب، حيث قالت: «هذه مشاركتي الثانية في بطولة دبي، وأشعر أن جميع اللاعبات يحببن القدوم إلى دبي، التي تزخر بشواطئها وفنادقها الجميلة، وأشياء أخرى كثيرة رائعة».