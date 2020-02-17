«دبي الرياضية» في قلب الحدث العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار مواكبته لأهم الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وعبر قناة دبي الرياضية، عن مواكبته وتغطيته الحصرية لفعاليات «بطولة سوق دبي الحرة للتنس» في نسختها الثامنة والعشرين، التي تنطلق اليوم وتستمر إلى 29 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبمشاركة ألمع نجوم ونجمات الكرة الصفراء في العالم.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن قناة دبي الرياضية دأبت منذ انطلاقتها في العام 1998، على تكريس حضورها بين الأوساط الجماهيرية والإعلامية كقناة رائدة تعكس مكانة إمارة دبي كعاصمة للرياضة في الشرق الأوسط، من خلال بثها التلفزيوني والرقمي العالي الجودة، ولتحصل على لقب «قناة الجماهير» لجهودها المتواصلة في نقل الفعاليات الرياضية المختلفة المحلية والعربية والدولية عبر مجموعة من البرامج والتغطيات المبتكرة، إلى جانب الفواصل والشارات والإعلانات التلفزيونية الخاصة بالحلة الجديدة.

200

وأكد أحمد المنصوري، أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وعير قنوات دبي الرياضية، سيقدم خدمات النقل المباشر لأكثر من 200 قناة تلفزيونية وإخبارية في العالم عبر قناة دبي الرياضية (HD) لمتابعيها في إيطاليا والقارة الأوروبية، بالإضافة إلى مشاهديه في آسيا وأفريقيا والأمريكتين، إلى جانب نقل الحدث مباشرة ولمدة تتجاوز 10ساعات يومياً على الهواء مباشرة وعبر مواقع تلفزيون دبي بقنواته المتعددة الإلكترونية وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك تماشياً مع توجه تلفزيون دبي بقنواته المتعددة في نقل الصورة الحقيقية لما يجري من أحداث رياضية وفاعليات هامة في هذا المجال، داعياً الجمهور إلى متابعة هذا الحدث الرياضي الهام الذي يسعى إلى تعزيز رسالة الإمارات العربية المتحدة إلى شعوب العالم وإبراز الصورة الحقيقية والواقعية للنهضة الإنسانية والعمرانية التي تعيشها كافة إمارات الدولة.

مواكبة شاملة

وأشار راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام، إلى استعدادات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وعبر قنوات دبي الرياضية لمواكبة الحدث الهام، وذلك من الناحية الفنية والتقنية والتسويقية، بالإضافة إلى الاستعانة بأهم الخبرات العالمية، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية التي نالتها تغطيات القناة لمختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية، حيث سيكون مشاهدو القناة في قلب الحدث من خلال مجموعة التغطيات والبرامج المصاحبة على الهواء مباشرة.

وتحدث راشد أميري في ختام تصريحه، عن التقنيات الجديدة التي سيتم استخدامها في نقل «بطولة سوق دبي الحرة للتنس» مؤكداً أنه سيتم نقل المباريات بالكاميرا (السبايدر) التي ستضيف مواصفات جمالية وإبداعية جديدة في عملية النقل، كما سيكون هناك تعليق على المباريات الخاصة بالبطولة باللغتين العربية والانجليزية على قناة دبي الرياضية 2، وعلى مدار أكثر من 10 ساعات من التغطية الخاصة والمباشرة، إلى جانب استوديو تحليلي خاص من قلب الحدث، ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، بالإضافة إلى رسالة يومية تلخص أهم أحداث البطولة ابتداء من الساعة: 00:23 بتوقيت الإمارات.