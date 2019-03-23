محمد بن زايد: «الأولمبياد الخاص» رسّخ قيم التعاون والتضامن الإنساني

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص»، بطولة رسّخت قيم التعاون والتضامن الإنساني. وحققت البطولة، التي استضافتها الدولة، وأسدل الستار عليها، أول من أمس، نجاحاً منقطع النظير، ولقيت إشادة عالمية من رئيس الاتحاد الدولي للأولمبياد الخاص والمسؤولين الدوليين والوفود المشاركة، التي شكرت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على دعمه الكبير للأولمبياد الخاص، مشيدة بما قدمته الإمارات لإنجاح الحدث الإنساني.

من جهة أخرى، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، بوفاة حرمه، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة القصور في أبوظبي.

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