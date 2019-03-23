محمد بن زايد يعزي في وفاة حرم أحمد السويدي

المصدر: أبوظبي - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، بوفاة حرمه المغفور لها آمنة بنت عبدالله بن شيبان المهيري.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة القصور في أبوظبي عن صادق تعازيه لأنجال وأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي.