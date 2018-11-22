مونديال الفورمولا1 يبدأ بالتجارب الحرة غداً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

تفتح حلبة مرسى ياس أبوابها أمام الجماهير من محبي وعشاق رياضة السيارات وسباقات الفورمولا1، اعتباراً من اليوم الخميس وذلك قبيل انطلاق فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا1 2018، والذي ينطلق اعتباراً من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وتحتفل حلبة مرسى ياس في نسخة هذا العام بالذكرى العاشرة على استضافة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 منذ دخولها معترك رياضة محركات السيارات وسباقات السرعة عام 2009، بالإضافة إلى الاحتفال بـ «عام زايد» والذي سيزين شعاره أرجاء الحلبة احتفاء بمرور مئة عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة.

حدث عالمي

وأنهت الحلبة استعداداتها للحدث العالمي، إذ أعدت العدة للظهور بشكل مختلف مع نهاية العقد الأول لها في عالم سباقات الفورمولا1، مع وصول الفرق والسائقين الذين يتنافسون على اعتلاء منصة التتويج على أرض الحلبة، وذلك بعد التغييرات التي أجرتها على العديد من مرافقها واستمرت لمدة عام كامل منذ نهاية الجولة الختامية للفورمولا1 في نوفمبر من العام الماضي.

وستكون جماهير سباقات الفورمولا1 على موعد مع بدء الفعاليات الترفيهية اعتباراً من اليوم والذي يطلق عليه «الخميس السوبر» ويتيح لحاملي تذاكر السباق الدخول إلى منطقة مشجعي الفورمولا1 وحضور جلسات تواقيع «الأتوغرافات» مع السائقين والقيام بجولة عامة في منطقة الصيانة، وهو التقليد المتبع على الدوام قبل انطلاق السباق، بالإضافة إلى التواجد في منطقة الفعاليات الترفيهية في الواحة المخصصة للعروض الموسيقية الحية والاستعراضات الفنية والأجنحة الخاصة المتاحة أمام الزوار.

تجارب حرة

وتبدأ المنافسات الفعلية غداً الجمعة بإقامة التجارب الحرة الأولى والثانية والتي يسعى من خلالها السائقون إلى اختبار أدائهم على الحلبة قبل جولة التأهيل الرسمية التي تنطلق بعد غد السبت، ويتحدد على ضوء نتائجها مراكز المنطلقين على أرض الحلبة، فيما سيكشف النقاب يوم الأحد المقبل عن بطل الجولة الختامية من بطولة العالم في العام الحالي وذلك بعد أن حسم اللقب البريطاني لويس هاميلتون للمرة الخامسة في تاريخه خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى شهر أكتوبر الماضي وقبل جولتين من نهاية البطولة، إذ يعد هاميلتون السائق الثالث في تاريخ بطولة العالم للفورمولا1، الذي يحرز بطولة العالم للسائقين 5 مرات لينضم إلى خوان مانويل فانجيو الذي أحرز اللقب 5 مرات ومايكل شوماخر الذي توج بالبطولة 7 مرات، فضلاً عن حسم فريق مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين للمرة الثالثة على التوالي بعد تفوقه على فريق فيراري الذي شهد تراجعاً كبيراً على مستوى النتائج هذا الموسم.

عمليات تجديد

من جهة أخرى خضع مسار الكارتينج في حلبة مرسى ياس لعمليات تجديد شاملة احتفالاً بالنسخة العاشرة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، إذ عمل مسؤولو الحلبة على تجديد منطقة ياس كارت زون لتضم الآن مساراً جديداً بطول إجمالي قدره كيلومتر واحد، يتضمن مستويات متفاوتة للارتفاع كما يمكن تعديل تصميمه إلى ثلاثة تصاميم مختلفة توفر فرصة إقامة عدة سباقات في وقت واحد، أو تشكيل قائمة من السباقات المترابطة، متيحاً فرصة غير مسبوقة لعشاق رياضة سباقات الكارتينح في المنطقة والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة مميزة.

كما توفر منطقة الكارتينج، بالإضافة إلى أسطول أضخم من عربات الكارتينج، 14 خياراً إضافياً ليبلغ بذلك عدد الخيارات المتاحة لضيوف الحلبة إلى 19 منتجاً مختلفاً تتناسب مع مختلف الأذواق والأعمار.

مسار جديد

يتيح مسار الكارتينج الجديد استضافة سباقات الكارتينج، بفضل منطقة التحكم الجديدة، وإضافة منصات للمتابعة ومرافق للفرق، لتتناسب مع متطلبات الضيوف من محبي المنافسة، كما أضيفت منصات تعلو المسار وتطل عليه ليماثل مسارات الفورمولا1.

60.000

تتطلب استضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 استعدادات هائلة وجهوداً كبيرة، في ظل استضافة الحلبة لنحو 60 ألف متفرج، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف موظف وأعضاء الفرق والسائقين والشخصيات الكبرى من مختلف أنحاء العالم، ولذلك يتم استخدام آلاف الكيلوغرامات من الأطعمة والمشروبات لتحضير وجبات تقدم للزائرين طيلة أيام عطلة أسبوع السباق.

ويستخدم 194 من كبار الطهاة و400 مساعد طاه 740 كيلو غراماً من الأرز و343 كيلوغراماً من البطاطس و320 لتراً من المثلجات و850 كيلوغراماً من الخضراوات لتحضير تلك الوجبات، حيث يتطلب تحضير هذا العدد الهائل من الوجبات 12 ألفاً و641 ساعة عمل.

وتوفر حلبة مرسى ياس لزوارها أكثر من مائة محطة لتقديم الأطعمة والمشروبات توفر كل منها مجموعة غنية من الوجبات وخيارات الضيافة، ابتداء من المطاعم الراقية التي تتمتع بإطلاله رائعة على مسار السباق وصولاً إلى عربات الطعام التي تقدم ألذ الأطباق من مطابخ آسيا والمكسيك وأميركا والشرق الأوسط.

ولاقت عربات الطعام في العام الماضي إقبالاً كبيراً، لتعود الشاحنات بمطابخها المتنقلة مجدداً في عام 2018، وتقدم ما يزيد على 26 عربة طعام لزوار السباق ومجموعة متنوعة من الأطباق والوجبات.

مؤتمر صحافي للسائقين

تعقد في الثالثة عصر اليوم بالمركز الإعلامي لحلبة مرسى ياس المؤتمرات الصحافية الخاصة بسائقي الفورمولا1، للحديث عن استعدادات كل منهم لخوض غمار جائزة الاتحاد للطيران الكبرى. ومن المنتظر أن يحضر مؤتمر السائقين كل من لويس هاميلتون وفيرناندو ألونسو ولنادو نوريس وجورج راسل واستيبان أوكون وسيباستيان فيتل وكيمي رايكونن وماكس فيرستابن.