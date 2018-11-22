ألونسو يودع الفورمولا1 من أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يودع السائق الإسباني المخضرم فيرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين من قبل في عالم سباقات الفورمولا1 من حلبة مرسى ياس من العاصمة أبوظبي، إذ سيكون سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الأخير للسائق الإسباني في عالم سباقات السرعة، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب.

واستحق ألونسو، رغم عدم تحقيقه للقب بطولة العالم، في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة إلى الدخول لقائمة عظماء الفورمولا1، حيث تعد أرقامه غنية عن التعريف، إذ سيكون السباق في أبوظبي رقم 312 للسائق الإسباني، وليحتل معه المركز الثاني من ناحية المشاركات في سباقات الجائزة الكبرى، كما يعد ألونسو رابع سائق ينضم إلى قائمة السائقين المشاركين بأكثر من 300 سباق، بعد أن سبقه إلى هذا الإنجاز كل من روبنز باراكيللو (323)، والأسطورة مايكل شوماخر (307)، والبريطاني جنسون باتون (306)، فيما يستعد الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري للانضمام إلى هذه القائمة قريباً، عندما يشارك في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي في السباق رقم 292 ضمن مسيرته الرياضية.

قائمة العظماء

وبالرغم من أن ختام مسيرة ألونسو الرياضية، تأتي وهو ليس على قمة المنافسة، إلا أنه من حقه الانضمام إلى قائمة العظماء في عالم الفورمولا1، مسجلاً 32 انتصاراً، محتلاً المرتبة السادسة من ناحية إجمالي ألقاب السباقات، كما انطلق من المركز الأول 22 مرة (المرتبة 12)، وحقق اللفة الأسرع 23 مرة (المرتبة 10)، بالإضافة إلى تحقيقه بطولة العالم للسائقين في موسمي 2005 و2006.

واعتزال ألونسو الفورمولا1، ليس هو الأول لأحد السائقين من العاصمة أبوظبي، بعد أن سبقه البرازيلي فيليبي ماسا العام الماضي، الذي أنهى مسيرته في 2017، بخوضه السباق الأخير في مشواره على حلبة مرسى ياس.