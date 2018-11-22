دليل لتعريف الأطفال بعالم الفورمولا 1

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أطلقت أبوظبي مبادرة مميزة بهدف مساعدة الصغار من عشاق رياضة السيارات، على معرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات عن رياضة الفورمولا 1، والمبادرة عبارة عن دليل عن رياضة السيارات للصغار يقدم معلومات وحقائق وأرقاماً متنوعة حول القوانين الجديدة المعتمدة خلال هذا الموسم، وتفاصيل عن أبرز السائقين الشباب والموهوبين، وأحاديث مع السائقين ومنهم لويس هاميلتون، وعرض شامل للسباقات التي استضافتها حلبة مرسى ياس في الأعوام الماضية، وغير ذلك من المعلومات التي تهم عشاق رياضة السيارات من الصغار.

وقال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي في حلبة مرسى ياس: «من أبرز المهام التي وضعت على عاتق حلبة مرسى ياس، أن توفر منصة للصغار من أجل تمكينهم من دخول عالم رياضة السيارات. لذلك نستهل ذلك بمساعدة الصغار على تكوين روابط وثيقة مع الرياضة من عمر صغير». وأضاف: «بالطبع هذه المعلومات والتفاصيل التي يتضمنها دليل رياضة السيارات للصغار ستساعد هؤلاء الشباب على فهم هذه الرياضة فهماً أوسع، ومعرفة الخفايا والأسرار التي ترافق السباق المشوّق الذي يشاهدونه على الحلبة».

ومن المواضيع الرئيسية التي يتضمنها الدليل، معلومات مفصلة عن الفرق والسائقين، ومسابقة تتضمن مجموعة من الأسئلة المشوقة، والفعاليات التي تستضيفها حلبة مرسى ياس. ومقالات تمدهم بالإلهام، من ضمنها مقابلات مع لويس هاميلتون، ولقاءات من نجوم محليين ناشئين مثل آمنة القبيسي وراشد الظاهري، تمنح الصغار معلومات حول عالم رياضة السيارات.