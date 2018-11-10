حصة بو حميد: منال بنت محمد حرصت على إنجاح السباق

المصدر: Ⅶ دبي - مرفت عبدالحميد

توجت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، الفائزات في النسخة الثانية من «ترايثلون دبي للسيدات» الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، ونظمته أمس لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات.

وقد شاركت في الحدث 324 متسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار، تقدمتهن معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، كأول وزيرة في المنطقة تشارك بسباقات ترايثلون. ويأتي تنظيم الحدث بالتزامن مع مبادرة (تحدي دبي للياقة) التي تُشجع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وتوجت معاليها، الفائزات بالمراكز الأولى في جميع الفئات، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومنى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة العضو المنتدب، وهالة بدري نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وشمسة صالح المدير التنفيذي للمؤسسة، وموزة المري عضو مجلس دبي الرياضي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ولمياء عبدالعزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات، نائبة رئيسة لجنة المرأة والرياضة، رئيسة اللجنة المنظمة لـترايثلون دبي للسيدات، كما حضر جانب من الفعاليات كل من ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام بالمجلس، وأعضاء لجنة المرأة والرياضة وفريق اللجنة المنظمة، وعدد من مديري ومنتسبي مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات، إضافة إلى عدد كبير من عائلات المشاركات في الحدث.

دعم

وعبرت معالي حصة بو حميد، عن سعادتها بالمشاركة في ترايثلون دبي للسيدات مع 324 متسابقة من مختلف الجنسيات، مؤكدةً أهمية الرياضة لصحة ولياقة الإنسان، مشيدةً بالدعم المتواصل الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الرياضي. وأعربت معاليها عن شكرها لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، لما تقدمه سموها من دعم ورعاية للمرأة بمبادرات متنوعة في كافة المجالات، وحرص سموها على توفير أجواء مثالية في نادي دبي للسيدات لإنجاح هذا السباق.

وأكدت معالي حصة بو حميد ثقتها بأن «ترايثلون دبي» سيزداد نجاحاً وستترسخ مكانته عاماً تلو الآخر، كواحدة من الفعاليات الرياضية المهمة في الدولة.إنجازات متواصلة

من جانبها، قالت موزة المري عضو مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس: «يشرفنا أن نشهد اليوم نجاحاً جديداً للمرأة الإماراتية يتحقق في ظل قيادة رشيدة تبذل جهوداً مستمرة لتوفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية لمواطني الدولة، ونحن فخورون بتنظيم النسخة الثانية من ترايثلون تزامناً مع النسخة الثانية من (تحدي دبي للياقة)».

وأرجعت المري نجاح النسخة الثانية من «ترايثلون دبي للسيدات»، إلى تكاتف جهود مختلف المؤسسات الوطنية، والشراكة البناءة بين لجنة المرأة والرياضة ونادي دبي للسيدات، والمشاركة الواسعة والفعالة للنساء اللاتي بلغ عددهن 324 متنافسة من مختلف الجنسيات والأعمار، مقابل مشاركة 250 متنافسة في النسخة الأولى، لافتة إلى أن ريع الترايثلون سيذهب إلى برنامج (إمكان) في مؤسسة الجليلة لمساعدة النساء اللاتي فقدن أطرافهن لمنحهن فرصة جديدة لمواصلة حياتهن بشكل طبيعي وممارسة الرياضة.

شراكة استراتيجية

من جهتها، قالت لمياء خان، رئيسة اللجنة المنظمة لـترايثلون دبي للسيدات: إن زيادة عدد المُشارِكات في ترايثلون دبي للسيدات 2018 تعكس مكانة هذا الحدث السنوي وتنامي اهتمام المرأة في الإمارات بممارسة كافة أنواع الرياضة مواكبةً لتشجيع قيادتنا الرشيدة للمرأة على ممارسة الرياضة لما لها من مردود إيجابي على صحتها ولياقتها، مشيدةً كذلك بمشاركة 121 امرأة إماراتية من كافة الأعمار في هذا الحدث.وأعربت خان عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات وتعاونهما البناء في إطلاق وتنظيم الترايثلون، كأول حدث رياضي من نوعه على مستوى المنطقة مخصص فقط للسيدات.

وأشادت بمجلس دبي الرياضي بمشاركة كل من البحرينية شيخة الشيبة، ودارين بربر سفيرة ترايثلون هذا العام، وكلاهما من صاحبات الهمم، في النسخة الثانية من الترايثلون، مؤكدةً أنهما تقدمان نموذجاً رائعاً في الإرادة والعزيمة والتغلب على التحديات، مشيرةً إلى أن مشاركتهما كانت متميزة للغاية، وساهمت في تحفيز المتسابقات، وقالت: «كل المتنافسات فائزات اليوم بهذه المشاركة الرائعة التي تعكس حرصهن على ممارسة الرياضة والتواجد في مثل هذه المحافل الرياضية».

تكريم

قامت منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة العضو المنتدب، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي بتكريم معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، تقديراً لمبادرة معاليها بالمشاركة في هذا الحدث كمتسابقة، وتكريم معاليها للفائزات في السباق.

أبناء العبار يشجعون والدتهم

وقف أحمد العبار وأطفاله الثلاثة يشجع زوجته المشاركة ضمن فريق بلدية دبي في فئة الجري السريع. وأكد أنه شجع زوجته على المشاركة وحرص على إيقاظ أطفاله مبكراً ليشاهدوا والدتهم وهي تشارك في السباق، ليغرس في نفوسهم أهمية دعم المرأة وعدم عرقلة تقدمها وحضها بشكل دائم على الجد والمثابرة لتحقيق الإنجازات.دبي - البيان الرياضي

تكريم خاص لدارين بربر سفيرة الترايثلون

كرمت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، ومنى غانم المري، بحضور موزة المري ولمياء خان، الفائزات بالسباق في الفئات الفردية وفئات الفرق، وقدمت معاليها تكريماً خاصاً لكل من الرياضية اللبنانية دارين بربر سفيرة ترايثلون لهذا العام، وشيخة الشيبة الرياضية البحرينية المؤثرة بوسائل التواصل الاجتماعي، وفريق صاحبات الهمم بوزارة تنمية المجتمع، وفريق مؤسسة الجليلة (أبطال الأمل).

كما كرمت معاليها الرعاة والداعمين من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي التي وفرت موكباً من السيارات لتأمين الدراجات، وهيئة الطرق والمواصلات التي وفرت الدعم اللوجستي للحدث، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي وفرت سيارات مزودة بكافة التجهيزات الطبية الحديثة وتابعت السباق من بداية انطلاقه حتى نهايته ووصول آخر متسابقة.دبي - البيان الرياضي

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