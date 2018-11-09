مؤسسة دبي للإعلام تقبل «التحدي»

المصدر: Ⅶ دبي - راضية آيت خداش

في إطار مشاركتها في مبادرة تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، نظمت مؤسسة دبي للإعلام أمس، فعالية رياضية جمعت المسؤولين والموظفين للمشاركة في التحدي الذي يهدف إلى جعل دبي، إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم.

بحضور أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» وعدد من المسؤولين في القطاع ورؤساء الأقسام و250 موظفاً، بدأ التحدي بفقرة ترفيهية، قدمها طلاب من مركز المشاعر الإنسانية الخيري.

وانطلق التحدي بتمارين التحمية، بالتعاون مع مدربين من مركز «إغنايت للياقة البدنية» بدبي، قبل التوجه إلى قناة دبي المائية لممارسة المشي، كما واصل الفريق لمدة 30 دقيقة، مسيرته عبر جسر التسامح فوق القناة.

مشاركة

شارك في تحدي مؤسسة دبي للإعلام، موظفون من قطاع النشر من صحيفتي ‫«البيان‬» و«الإمارات اليوم»، وموقعا «امريتس 247» ودبي بوست، ومن قطاع الطباعة والتوزيع. فضلاً عن موظفين من قطاع الإذاعة والتلفزيون ومركز الأخبار.‬

وقال أحمد الحمادي: «نحن في مؤسسة دبي للإعلام، سعداء بمشاركتنا في التحدي، ونحمس الموظفين دوماً على المساهمة في مثل هذه المبادرات، ونشجعهم على ممارسة حياة صحية، كما نتمنى أن تستمر هذه المبادرات التي تبث روح الحماس والتحدي».

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