منافسات قوية على 4 ميداليات في «آسيوية الرماية» بالكويت اليوم

المصدر: Ⅶ الكويت ــ أحمد عبد اللطيف

تتواصل اليوم منافسات البطولة الآسيوية الثامنة لرماية الأطباق الطائرة والـ11 لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي في نادي الرماية الكويتي، بمشاركة واسعة للرماة والراميات من 35 دولة وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري.

وسيتم اليوم توزيع 4 ميداليات في البطولة الآسيوية بواقع اثنتين في منافسات الأطباق الطائرة «الاسكيت للسيدات والناشئات» والأخرى في أسلحة ضغط الهواء «البندقية 10 أمتار للناشئين والناشئات»، ويمثلنا فيها أحمد الحفيتي وسالم اليماحي وإبراهيم خليل وتليها الجولة النهائية، كما تقام تصفيات مسابقة البندقية 10 أمتار للناشئات، وتليها الجولة النهائية، وتنطلق التدريبات الرسمية لمسابقتي البندقية 10 أمتار للزوجي المختلط للعمومي والناشئين، وتستعد رماية الإمارات لخوض غمار المسابقات، خاصة أن مسابقة المكس ستشهد اليوم حصة تدريبية رسمية بمشاركة إبراهيم خليل وسالم اليماحي مع لطيفة المازني وعليا النيباري.

إشادة آسيوية

وأكد الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، خلال حفل افتتاح البطولة، أول من أمس، أن إقامة هذه البطولة في الكويت لها دور مهم في تطور رماة القارة ووصولهم إلى مستوى مميز، وقال: «الاتحاد الكويتي للرماية لعب دوراً كبيراً في تنظيم وإنجاح مثل هذه البطولات الكبيرة في الكويت في وقت سابق، ومن المتوقع أن تظهر منافسات البطولة بمستوى فني عالٍ وسط مشاركة أهم رماة القارة الآسيوية في رماية الرصاص والأطباق الطائرة».

دعم كبير

وبدوره، أشار الشيخ سلمان صباح سالم الحمود رئيس الشرف للنادي الكويتي للرماية راعي البطولة، إلى أن الرماية الكويتية، تواصل تحقيق الإنجازات بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، معرباً عن الشكر للعمل المميز لنادي الرماية في هذا الصدد، وأشاد الحمود بالتنظيم المميز للجنة المنظمة للبطولة لحفل الافتتاح الذي يشهد مشاركة معظم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية، متمنياً أن تظهر البطولة بمستوى فني رفيع يعكس التطور الكبير لرياضة الرماية في القارة الآسيوية، ورحب راعي البطولة بضيوف الكويت الأشقاء والأصدقاء من الدول الآسيوية في بلدهم الثاني الكويت.

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