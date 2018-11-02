رماة الإمارات يتأهبون للتصويب على الذهب الآسيوي

المصدر: Ⅶ الكويت - البيان الرياضي

بطموح اصطياد الميداليات الذهبية، والتواجد على منصات التتويج، يشارك منتخبنا الوطني لرماية الأطباق، في بطولة آسيا الثامنة للرماية، التي تحتضن منافساتها الكويت، اعتباراً من الاثنين المقبل وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، بمشاركة 161 رامياً، ورامية يمثلون 18 دولة من القارة الصفراء، ومن المقرر أن يقص شريط المشاركة الإماراتية، منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، بالتدريب الرسمي بعد غد، فيما يخوض غمار المنافسات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويقود منتخب «الاسكيت»، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم إلى جانب سيف خليفة بن فطيس المنصوري ومحمد حسين علي أحمد، وأعلن الاتحاد الكويتي للرماية جاهزيته التامة لاستقبال رماة آسيا والوفود المشاركة.

رماة «التراب والمسدس»

أما منتخب رماية الأطباق من الحفرة «التراب» فسوف يغادر إلى الكويت الاثنين المقبل للتأقلم على الميادين، ومن ثم المشاركة في التدريب الرسمي يوم 8 نوفمبر الجاري، بينما يخوض المنافسات يومي 9 و10 الشهر نفسه، ويمثلنا في هذه المسابقة كل من: حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي وأحمد يحي محمد يحي الحمادي ووليد حمد نهيل العرياني وخالد الكعبي، وأما رماة المسدس والبندقية «الرصاص» فهم: أحمد حسن الحفيتي وإبراهيم خليل إبراهيم عبد الله علي وسالم محمد راشد خلف اليماحي وأحمد عبد الله إبراهيم الأميري ولطيفة مراد يعقوب المازمي ومروة جوهر محبوب وعليا إبراهيم محمد النيباري ووفاء خميس آل علي وصفاء محمد الهاشمي.

منافسات للشباب والشابات

وستشهد البطولة منافسات للشباب والشابات في كافة الأسلحة إلى جانب احتمال إقامة بطولة رماية الدبل تراب التي أدرجت في البرنامج على الرغم من إلغائها من برنامج الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ولم يتم تسجيل سوى خمسة رماة رجال حتى الآن يمثلون ثلاث دول هي الكويت المستضيف وباكستان وقطر فقط ويتوقع أن يشارك رماة كازاخستان وسلطنة عمان، وكما هو معروف فإن العام المقبل هو عام التأهل الأولمبي الذي يمثل أمل كل الرماة في مختلف أنحاء العالم لذلك تعكف كافة الأجهزة الفنية إلى إعداد لاعبيها بالصورة التي تضمن لهم الحصول على بطاقة تأهل في بداية المرحلة قبل فوات الأوان وتعد البطولة الحالية بالكويت هامة لكافة الرماة من حيث الاطمئنان على المستوى حيث يستهل العام المقبل، ببطولة كأس العالم بالمكسيك خلال شهر مارس المقبل، والتي تحظى ببطاقتي تأهل في كل من رماية التراب والاسكيت.

اجتماعات

يغادر مساء اليوم عبد الله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام لاتحاد الرماية والقوس والسهم، عضو الاتحاد الآسيوي للرماية، حيث من المقرر أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي المقرر عقده بالكويت يوم غد، كما يحضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي بعد غدٍ، ويتابع منافسات البطولة التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل.

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