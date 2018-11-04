«جوهرة التاج».. نجاح عالمي باهر للسعودية

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

اختتمت يوم أول من أمس فعاليات مهرجان «جوهرة التاج» الذي نظمته منظمة المصارعة العالمية الترفيهية «WWE» بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد المهرجان الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، حضوراً جماهيرياً كبيراً، ونجاحاً عالمياً فاق كل التوقعات، إذ تابع الحدث الملايين من محبي المصارعة الحرة حول العالم.

وشهد المهرجان عدداً من النتائج القوية التي كان أهمها على الإطلاق استعادة «الوحش البشري» بروك ليسنر لقب بطولة WWE العالمي عقب تغلبه على برون سترومان، بينما كرر «دي إكس» المكون من النجمين الأسطوريين تربل أتش وشون مايكلز انتصارهما على فريق «أخوة الدمار» المكون من أسطورة المصارعة الحرة أندرتيكر والوحش الأحمر كين.

تدمير تام

وانطلقت المواجهة المرتقبة بين الوحشين بروك ليسنر وبرون سترومان بشكل مثير للغاية بسبب تدخل المدير المؤقت لعرض «رو» بارون كوربين في أولى لحظات النزال، إذ حمل كوربين حزام WWE العالمي وباغت برون سترومان بضربة على رأسه من الخلف، وهو الموقف الذي استغله بروك ليسنر بشكل جيد عندما أخذ ينفذ الضربات العنيفة والقاضية واحدة تلو أخرى، لكنّها لم تكن كفيلة بإنهاء صمود الوحش بين الرجال سترومان.

إذ نفّذ بروك ليسنر عدداً من ضربات F5 القاضية واحدة تلو أخرى وأخرج خصمه خارج الحلبة، وحاول برون سترومان العودة لأجواء المواجهة رغم كل تلك الضربات ومحاولات التثبيت، لكن في نهاية المطاف تمكن بروك ليسنر من استعادة لقب WWE العالمي مرّة أخرى بعد ضربة قاضية جديدة كانت كفيلة بإنهاء صمود سترومان وقدرته على التحمّل بعد تعرّضه للتثبيت.

وشكلت النتيجة مفاجأة كبيرة للجماهير، بعدما أكد عدد من المصادر المقربة من الوحش البشري عودته إلى منظمة الفنون القتالية «UFC».

إلا أن الصحفي المعروف ديف ميلتزر كشف في أحدث حلقاته الإذاعية الليلة قبل الماضية عن بعض التفاصيل التي حصل عليها حول بروك ليسنر، وقال إنه وقّع عقداً قصير المدى مع WWE يتضمن مشاركته في ثلاثة أو أربعة عروض قادمة من ضمنها الظهور في «رو» مجدداً، ورجّح أن يخسر ليسنر حزامه العالمي قبل نهاية العام الحالي من أجل التفرّغ لعودته لعالم الفنون القتالية.

وأشار ميلتزر إلى أن فوز بروك ليسنر بلقب WWE العالمي جاء من أجل رفع مكانته أكثر وإكسابه زخماً أكبر، ريثما تستعد المنظمة لتأهيل احد المصارعين ليكون النجم الجديد لها.

نزال الأساطير

ومن جانب آخر، ظهر فريقا «دي إكس» و«أخوة الدمار» بقوة في «نزال الأساطير»، إذ بادر تربل أتش بالهجوم على خصمه كين الذي تمكن من السيطرة عليه بعد ذلك، ولم يمض كثير من الوقت حتى دخل شون مايكلز إلى الحلبة بدلاً من شريكه وسيطر على الحلبة بعض الوقت قبل استعادة الوحش عافيته، واشتعلت المدرجات بصيحات الجماهير بعد دخول أندرتيكر لمواجهة مايكلز.فرض الرجل الميت نفسه على خصمه وغريمه شون مايكلز قبل أن يدخل تربل اتش وكين ويشتبكا معاً، وتمكن أخوة الدمار من السيطرة على الحلبة قبل أن يعود فريق «دي إكس» لاحتلالها من جديد، وعادت المواجهة لتدور بين مايكلز وأندرتيكر من جديد وينفذ الأخير حركته الشهيرة بالمشي فوق الحبال، وتبادل الأساطير بعد ذلك الدخول إلى الحلبة والعراك مرة تلو أخرى.

واستمرت المواجهة بالنمط البطيء إلى أن عاد أندرتيكر لإشعالها عندما حاول تحطيم شون مايكلز فوق طاولة المعلقين، واشتعلت معركة جديدة بين الفريقين بجانب الحلبة قبل أن يعود النزال لوضعه الطبيعي، واشتعلت المواجهة عندما قفز من أعلى زاوية الحلبة فوق أخوة الدمار بجانبها، وكان الحانوتي قريباً من حسم المواجهة بحركة إخضاع على تربل اتش لولا تدخل مايكلز في الوقت المناسب، وجاء الحسم عن طريق هنتر في نهاية المطاف عندما نجح بتثبيت الوحش كين.

رينز في القلب

أظهرت جماهير المملكة العربية السعودية دعمها الكامل للبطل العالمي السابق رومان رينز في رحلته ضد مرض -اللوكيميا- سرطان الدم، حيث بدأت الهتافات تعلو الصالة المغطاة والمستضيفة لجوهرة التاج في العرض التمهيدي، يذكر أن تخلى رينز عن اللقب مُنذ قرابة الأسبوعين بسبب المرض الخبيث. الرياض - البيان الرياضي

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