مانشيني يستهدف الجمع بين لقبي كأس آسيا وبطولة أوروبا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد أن قاد إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم الماضية، سيستهدف روبرتو مانشيني لقبا قاريا جديدا بعد تعيينه لتدريب منتخب السعودية وقبل أشهر قليلة من انطلاق كأس آسيا في قطر.

وقال مانشيني في بيان بعد تعيينه لتدريب السعودية "هدفنا الفوز بكأس آسيا بعد غياب 27 عاما. قبل ذلك سنلعب أربع مباريات ودية، ولدينا مباراتان في تصفيات كأس العالم، وبعد ذلك سنخوض معسكرا تدريبيا لمدة 20 يوما للاستعداد لكأس آسيا".

ومن المنتظر أن يخوض مانشيني مباراته الأولى في منصبه الجديد عندما تلعب السعودية ضد كوستاريكا وديا في الثامن من سبتمبر .

وأعلنت السعودية التعاقد مع مانشيني مدرب إيطاليا السابق خلفا للفرنسي إيرفي رينار الذي استقال في مارس الماضي بشكل مفاجئ من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وقال مانشيني "لست ساحرا. لدينا العديد من المواهب الرائعة ويمكن تحقيق أهدافنا عن طريق العمل المستمر. لدينا لاعبون جيدون وأدى المدرب السابق عملا رائعا".

وأضاف "في الفترة المقبلة يجب أن نترجم هذه الكلمات إلى واقع في أرض الملعب".

وستلعب السعودية في المجموعة السادسة في كأس آسيا، التي تنطلق مطلع العام المقبل، بجانب كل من تايلاند وعمان وقرغيزستان، وستحاول حصد اللقب للمرة الرابعة بعد التتويج في 1984 و1988 و1996.

اقرأ أيضا:

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز