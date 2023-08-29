خصم نصف راتبه حال الإخلال به.. شرط غريب في عقد مانشيني مع السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم، شرطاً غريباً في العقد المبرم مع الإيطالي روبرتو مانشيني ومساعديه، لتدريب المنتخب السعودي.

وأعلن مسؤولو الاتحاد السعودي منذ أيام قليلة تعاقدهم مع مانشيني لقيادة الأخضر، بعد استقالته مع تدريب منتخب إيطاليا، وكان من المفترض أن يرافقه طاقمه المعاون بالكامل لكنه الأمر الذي لم يحدث.

وبحسب موقع "جول" النسخة السعودية نقلاً عن صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سبب عدم حضور الجهاز المعاون كاملاً رفقة مانشيني في مهمته الجديدة، يعود إلى شرط غريب وضعه مسؤولو السعودية في عقد المدرب الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن هذا الشرط ينص على ضرورة مكوث مانشيني ومعاونيه مدة 183 يوماً متواصلاً (حوالي 6 أشهر) داخل الأراضي السعودية، نظير الحصول على رواتبهم كاملة، أما حال الإخلال بهذا الشرط، فحينها سيتقاضون نصف رواتبهم فقط.

وقالت الصحيفة، أن هناك من رفض الشرط في فريق مانشيني، لكن هناك آخرين ما زالوا يدرسون الأمر، ولم يتخذوا قرارهم النهائي بعد.

ويستهل مانشيني مبارياته مع المنتخب السعودي في الثامن من سبتمبر المقبل، بالمواجهة الودية مع المنتخب الكوستاريكي، ثم يلتقي بعدها بأربعة أيام مع منتخب كوريا الجنوبية.

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