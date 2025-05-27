الإعلام العربي بين التحوّل والفرص

من دبي تنطلق المؤتمرات العالمية، حاملةً معها الرؤى والطروحات التي تصوغ ملامح الغد، وتفتح نوافذ على كل جديد يواكب المتغيرات المتسارعة. وتأتي قمة الإعلام العربي كل عام بزخم متجدد، تنظر إلى المستقبل بمنظور استراتيجي، وترسم خريطة طريق واضحة تتسع للتحولات، وتواجه التحديات بعقلية إعلامية طموحة وشمولية.

وتقام هذه القمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة واسعة من المختصين والخبراء، وصنّاع المحتوى، ومنصات التأثير الإعلامي، إلى جانب شركات متخصصة في مجالات الأفلام، الألعاب الإلكترونية، والإنتاج الرقمي المحلي والدولي.

وتشمل القمة فعاليات متعددة، من بينها «المنتدى الإعلامي للشباب»، الذي ركّز على طلبة وطالبات الإعلام العربي، و«منتدى الإعلام العربي» الذي جمع نخبة من القيادات الفكرية والإعلامية، بالإضافة إلى «جائزة رواد التواصل الاجتماعي»، التي تسلّط الضوء على صُنّاع المحتوى من مختلف الفئات العمرية، ولا سيما الشباب، الذين يحملون رسائل واضحة تعكس قصص النجاح والتميّز في المنطقة.

كما تتخلل القمة ورش عمل تخصصية، أسهمت في بلورة مخرجات ذات جودة عالية، تُلامس مختلف فروع الإعلام، وتسهم في تطويره بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. ولم تكن القمة مجرد لقاء إعلامي، بل شكّلت مساحة استراتيجية للحوار، أُعيد من خلالها طرح الأسئلة الجوهرية حول دور الإعلام في ظل التحولات المتسارعة.

وتمضي دولة الإمارات قُدماً رافعةً رايات المجد، حاملةً على عاتقها مسؤولية ريادة المشهد الإعلامي العربي، بخطى ثابتة ورؤية مستقبلية طموحة. فهي لا تواكب التحولات فحسب، بل تصنعها وتُسهم في رسم خريطة جديدة للإعلام العربي الحديث.

وأخيراً من قلب دبي، تُروى حكاية وطن جعل من الإعلام أداة تنوير، ومن الكلمة قوة، ومن الفكرة جسراً يربط الحاضر بالمستقبل، ليبقى اسم الإمارات مرادفاً للريادة والتجديد، ومركزاً نابضاً لصناعة الإعلام العربي في زمن التحول والفرص.





