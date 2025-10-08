(ورقو الأصفر) لشهر أيلول

التنزه في الطبيعة بين الوديان والجبال، وممارسة المشي في الفجر، قبيل الشروق، بعد أن نكون قد أكملنا فترة روحانيّة تأملية شفيفة.

في الفجر، إن ترددت في الخروج إلى الهواء الطلق.. إلى الطبيعة والاستماع إلى أنفاسها وأصوات كائناتها، فاعلم بأنك خسرت الكثير؛ فقد قال لنا الأسلاف: من لا فجر له لا نهار له. قناعة أصبحت لنا شعاراً، نردده على مسامع من نقرأ في ملامحه كسلاً، نريده أن ينفضه عنه، قبل أن يجرجره إلى منطقة الراحة المهلكة - (comfort zone)، فهي لا غيرها مكمن العلل، معلومها ومجهولها. وهذا ما لا نعين عليه أحداً، كائناً من كان.

كلما دخلت البيت، عائداً من الرياضة، أحرص على المرور بشجيرات الحديقة، التي أعرفها واحدة واحدة، وجلّها مثمر. أحدّثها همساً، لامساً أوراقها بهدوء، حتى وإن ظلت قطرات الندى تطفو على أوراقها، رجراجة، تذكر بأن النسغ لم يرتوِ بعد منها، وأنها في سباق مع أشعة الشمس، التي إن وصلتها، جففتها. كنت أقتصد بهمسي عند شجيرات بعينها، لأني عاتب عليها لنقص في عطائها، وهي السخيّة في المنبت.

شهر أيلول يهرّ أوراق الشجر، فتتراكم حول الجذوع، مانعةً عنها رطوبة الندى، وتحرمها طاقة الشمس المباشرة. أعلمنا الأجداد بأن هواء أيلول على أهميته، ضارٌ؛ فالهواء الذي يهرّ أوراق الشجر، يهدّ البدن ويورثه يباساً، يحس به المرء وهناً في العظام. برغم ذلك، يأتي صوت فيروز ليمتزج بندى أيلول؛ فمن كلمات جوزف حرب، ولحن فيلمون وهبي، تتولّد ميزة شهر أيلول على باقي أشهر السنة. غنّت فيروز: (ورقو الأصفر شهر أيلول، تحت الشبابيك، ذكرني بورقو ذهب مشغول، ذكرني فيك)، لتجعلني أتذكّر، إضافة ورقتي ريحان إلى شاي الصباح، ليثمر النهار لُجيناً بين فضة وذهب.