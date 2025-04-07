شريف بشارةالمستشفى الذكي في دبي.. هل يصبح نموذجاً عالمياً للرعاية الصحية؟

في مقالنا السابق، استعرضنا كيف يمكن لدبي تأسيس أول مستشفى ذكي يرتكز على الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، وتحليل البيانات الضخمة لتحسين الكفاءة الطبية وخفض التكاليف. لكن السؤال الأكبر اليوم: كيف يمكن لهذا المشروع أن يتحول إلى نموذج عالمي تتبناه المستشفيات حول العالم؟

في عالم أصبحت فيه الابتكارات الطبية عابرة للحدود، يمكن لدبي أن تقود تحولاً عالمياً في الرعاية الصحية من خلال تصدير نموذج المستشفى الذكي وتكييفه مع احتياجات الأسواق المختلفة.

كيف يمكن لدبي تصدير نموذج المستشفى الذكي عالمياً؟

1. وضع معايير عالمية جديدة للرعاية الصحية الذكية

• تطوير «معايير دبي للرعاية الذكية» لتكون مرجعاً عالمياً في تشغيل المستشفيات بالتقنيات الحديثة.

• إطلاق شهادات اعتماد دولية للمستشفيات التي تلتزم بهذه المعايير، ما يمنحها مصداقية واعترافاً عالمياً.

2. الشراكة مع الحكومات والمؤسسات الصحية العالمية

• التعاون مع دول تبحث عن تحديث أنظمتها الصحية عبر تقديم نموذج دبي كحل شامل.

• توقيع اتفاقيات مع شركات تكنولوجيا طبية لتمكين نقل الحلول المطورة في دبي إلى الخارج.

3. إطلاق مستشفيات ذكية في الأسواق الناشئة

• افتتاح فروع للمستشفى الذكي في مناطق تعاني نقص الخدمات الطبية، مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

• تقديم حلول التطبيب عن بُعد، لتمكين المرضى في هذه المناطق من التواصل مع أطباء دبي.

4. تصدير التكنولوجيا الطبية المطورة في دبي

• توفير نظام المستشفى الذكي كمنصة رقمية قابلة للتطبيق عالمياً.

• تسويق تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الأطباء في اتخاذ قرارات دقيقة اعتماداً على بيانات المرضى.

ما الذي يجعل دبي مؤهلة لقيادة هذا التوجه؟

• سرعة تنفيذ المشاريع وقدرتها على الابتكار العملي.

• موقعها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ما يسهل تصدير نموذجها الصحي.

• خبرتها في تصدير معايير عالمية في قطاعات مثل الطيران والضيافة، ما يعزز جاهزيتها لتكرار النجاح في الرعاية الصحية.

الخطوة التالية: كيف تصبح دبي العاصمة العالمية للسياحة العلاجية الذكية؟

تصدير نموذج المستشفى الذكي لا يعني فقط توسعاً في النفوذ الطبي، بل يعد بوابة لجذب السياحة العلاجية. وكشخص يعمل يومياً في هذا القطاع، أرى كيف تتشكل هذه الرؤية على أرض الواقع، من غرف العمليات الذكية إلى المرضى الذين يصلون للعلاج من مختلف أنحاء العالم. في مقالنا المقبل، سنستعرض كيف يمكن دمج تقنيات المستشفى الذكي مع خدمات السياحة العلاجية، لتصبح دبي وجهة عالمية للرعاية الطبية الذكية.