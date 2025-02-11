الذكاء الاصطناعي وأجيال المستقبل

بدأت رحلة ريادة المستقبل في دولة الإمارات منذ عام 1999، وتوالت بعدها الإنجازات حتى إطلاق استراتيجية دبي الرقمية في عام 2023. وقد تمكنت إمارة دبي من تحقيق إنجازات قياسية جعلتها الوجهة الأولى للعديد من الشركات العالمية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خلوة الذكاء الاصطناعي التي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، أن الرؤية الاستشرافية والخطط الاستباقية للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي قد حققت نجاحات عظيمة، حيث قال: «نحن من الدول الأكثر جاهزية للاستفادة من فرص هذا القطاع وتوظيفها في الارتقاء بجودة الحياة ونمو قطاعاتنا الاقتصادية والتنموية.. نمتلك كل المقومات، وكوادرنا قادرة على المنافسة عالمياً.. وطموحاتنا لا سقف لها في قيادة توجهات المستقبل وريادة قطاعاته».

ووفقاً لأسبوع الذكاء الاصطناعي، الذي سيعقد في دبي من 21 إلى 25 أبريل 2025، سيتضمن الحدث العديد من المؤتمرات والمبادرات التي تهدف إلى توفير فرص واعدة تتماشى مع خطة دبي السنوية لتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل بلا شك مستقبل دبي، ويجذب أفضل المواهب العالمية.

تتزامن أحداث «أسبوع الذكاء الاصطناعي» 2025 مع استضافة دبي وللمرة الأولى، القمة العالمية «الآلات يمكنها أن ترى» في متحف المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الحدث برنامجاً متكاملاً في مدارس إمارة دبي على مدار أسبوع، وذلك بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بهدف توجيه الطلاب وتعريفهم بأساسيات الذكاء الاصطناعي وأهم استخداماته المستقبلية.

حتماً، يُعد هذا الحدث فرصة ذهبية للطلاب لاستكشاف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على تطبيقاته، وتطوير مهاراتهم في حل المشكلات، بالإضافة إلى اكتساب المهارات المستقبلية اللازمة في هذا المجال، مما يجعلهم أكثر استعداداً وجاهزية للمستقبل.