الديمومة الصحية.. كيف تستعد دبي لقيادة العالم؟

دبي لا تريد أن تكون الأفضل... بل الأولى

في كل مرة يظن العالم أن دبي وصلت إلى قمة جديدة تفاجئ الجميع بقمة أعلى.

وبينما تتنافس المدن على بناء المستشفيات وتطوير الخدمات الصحية تبدو دبي وكأنها تخوض سباقاً مختلفاً بالكامل: سباق قيادة مستقبل صحة الإنسان.

قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية ليس قراراً إدارياً، بل إعلان عن طموح كبير: أن تصبح دبي أحد أهم المراكز العالمية لصناعة المستقبل الصحي.

نهاية عصر «علاج المرض»

الحقيقة التي بدأت الحكومات الكبرى تدركها هي أن المستشفيات وحدها لن تصنع مجتمعات صحية.

المستقبل ليس في علاج السكري وأمراض القلب والسرطان فقط، بل في منعها قبل أن تبدأ.

المستقبل في الذكاء الاصطناعي الذي يتنبأ بالمرض، والطب الشخصي الذي يصمم العلاج لكل فرد، وعلوم الجينوم التي تكشف المخاطر قبل ظهور الأعراض، وطب إطالة العمر الذي يضيف حياة إلى السنوات، لا سنوات إلى الحياة.

الصحة.. الاقتصاد الجديد للعالم

خلال العقود المقبلة لن تكون المنافسة بين الدول على النفط أو العقارات أو حتى التكنولوجيا فقط.

المنافسة ستكون على من يمتلك القدرة على صناعة الصحة.

ومن يملك البيانات الصحية، والأبحاث، والتقنيات الحيوية، والعقول المبتكرة، سيملك أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.

ودبي لا تريد مقعداً في هذا المستقبل.. بل تريد أن تكون من يصنعه.

لماذا تستطيع دبي فعلها؟

لأنها فعلتها من قبل.

عندما شكك البعض في قدرتها على أن تصبح مركزاً عالمياً للطيران، فعلت.

وعندما قيل إن المنافسة في السياحة والخدمات المالية مستحيلة، فعلت.

واليوم تمتلك دبي المزيج نفسه: قيادة جريئة، قرارات سريعة، بيئة تشريعية مرنة، وقدرة استثنائية على جذب أفضل العقول والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

الرهان الحقيقي هو الإنسان

الديمومة الصحية ليست مشروعاً للمستشفيات بل مشروعاً للمستقبل.

مشروع يهدف إلى أن يعيش الإنسان عمراً أطول، وصحة أفضل، وإنتاجية أعلى، وجودة حياة غير مسبوقة.

إنها رؤية تضع الإنسان في قلب التنمية، وتحوّل الصحة من خدمة تُقدَّم إلى قيمة تُصنع.

ويبقى السؤال:

إذا كان مستقبل الصحة العالمي يُعاد تشكيله اليوم.. فمن سيقوده غداً؟

الإجابة تبدو واضحة.

دبي لا تنتظر المستقبل بل تصنعه