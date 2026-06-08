محمد بن زايد.. رؤية أكثر تكاملاً للرعاية الصحية

هناك قرارات تطور الخدمات، وهناك قرارات تعيد تشكيل المنظومة بالكامل، والرؤية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو بناء منظومة صحية أكثر تكاملاً على مستوى الدولة، تمثل واحداً من أهم التحولات التي سيشهدها القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة.

فالقضية لم تعد تتعلق بالتأمين الصحي بمعناه التقليدي، بل بالانتقال إلى مرحلة جديدة يصبح فيها المواطن محور المنظومة الصحية، وتصبح جودة الرعاية وسهولة الوصول إلى الخدمة أولوية وطنية مشتركة.

جوهر هذه الرؤية هو أن تكون رحلة المريض أكثر سلاسة وتكاملاً، بغض النظر عن مكان إقامته داخل الدولة.

فكلما زادت قدرة الأنظمة الصحية على العمل معاً، زادت قدرة المواطن على الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة.

وهنا يتحول مفهوم الخدمات الصحية من مؤسسات متفرقة إلى منظومة وطنية مترابطة.

من العلاج إلى الوقاية

العالم يتجه اليوم نحو الرعاية الوقائية والصحة الاستباقية.

والإمارات ليست بعيدة عن هذا التوجه، بل تسير بخطوات متسارعة نحوه.

فالنجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المرضى الذين يتم علاجهم فقط، بل بعدد الأشخاص الذين يتم الحفاظ على صحتهم قبل أن يحتاجوا إلى العلاج.

البيانات والذكاء الاصطناعي

كما تفتح هذه المرحلة الباب أمام تسريع التحول الرقمي والاستفادة من الملف الصحي الموحد والبيانات الصحية والذكاء الاصطناعي.

فكلما أصبحت المعلومات أكثر تكاملاً، أصبحت القرارات الطبية أكثر دقة، والخدمات أكثر كفاءة، وتجربة المريض أكثر سلاسة.

فرصة ومسؤولية

بالنسبة للقطاع الصحي، فإن هذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة ومسؤولية أكبر.

فالمنافسة في المستقبل لن تكون على عدد الأسرة أو العيادات فقط، بل على جودة النتائج الطبية، وتجربة المريض، وسرعة الوصول إلى الخدمة.

وسيكون النجاح الحقيقي من نصيب المؤسسات القادرة على تقديم قيمة صحية أفضل للمجتمع.

خطوة نحو المستقبل

ما نشهده اليوم ليس مجرد تطوير لآليات التأمين الصحي، بل خطوة جديدة نحو منظومة صحية وطنية أكثر تكاملاً وكفاءة واستدامة.

منظومة تستفيد من التكنولوجيا والابتكار والبيانات لخدمة الإنسان.

إنها رؤية تؤكد أن صحة المواطن ستظل دائماً في صدارة الأولويات، وأن مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات سيُبنى على التكامل لا التفرق، وعلى الشراكة لا العمل المنفرد.

وكما عودنا صاحب السمو الشيخ محمد زايد، فإن بناء المستقبل يبدأ دائماً برؤية واضحة، والإنسان يبقى دائماً في قلب هذه الرؤية.