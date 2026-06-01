السياحة العلاجية في دبي... حان وقت العمل الجماعي

دبي تملك المقومات... والعالم يراقب

تمتلك دبي اليوم كل المقومات التي تؤهلها لتكون واحدة من أهم وجهات السياحة العلاجية في العالم.

موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وبنية تحتية عالمية، ومطارات تعد من الأكثر حركة وكفاءة على مستوى العالم، ومنظومة ضيافة متقدمة، وقطاع صحي يضم مؤسسات طبية وكفاءات قادرة على المنافسة عالمياً.

ومع ذلك، فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس: هل تمتلك دبي المقومات اللازمة؟ بل: هل نتحرك جميعاً بالسرعة الكافية لاستثمار هذه المقومات؟

المنافسة الحقيقية ليست بيننا

الحقيقة أن المنافسة لم تعد بين مستشفى وآخر، أو بين مؤسسة صحية وأخرى داخل دبي.

المنافسة الحقيقية اليوم هي بين دبي وأبرز الوجهات العالمية للسياحة العلاجية.

ومن هذا المنطلق، فإن نجاح أي مستشفى أو مركز طبي في استقطاب المرضى الدوليين يجب أن يُنظر إليه على أنه نجاح لدبي أولاً، قبل أن يكون نجاحاً لمؤسسة بعينها.

من التنافس إلى التكامل

لقد آن الأوان لأن يتبنى القطاع الصحي بأكمله، الحكومي والخاص، رؤية موحدة لتعزيز السياحة العلاجية، تقوم على التعاون وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات المشتركة وتسويق دبي كوجهة صحية متكاملة، لا كمجموعة جهات تعمل بشكل منفرد.

فالمريض القادم من الخارج لا يبحث فقط عن طبيب متميز أو مستشفى متطور، بل يبحث عن تجربة متكاملة تبدأ من سهولة الوصول، ووضوح الإجراءات، وسرعة الحصول على الخدمة، وتمتد إلى الإقامة والمتابعة والرعاية المستمرة.

مسؤولية مشتركة... وفرصة للجميع

تعزيز السياحة العلاجية ليس مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة بين القطاع الصحي وقطاع الضيافة والطيران والسياحة والجهات التنظيمية والاقتصادية.

كل جهة تسهم في بناء التجربة التي تجعل المريض يختار دبي، ثم يعود إليها مرة أخرى، ويوصي بها للآخرين.

المصلحة العامة أولاً

لقد أثبتت دبي مراراً أن أكبر إنجازاتها تحققت عندما توحدت الجهود خلف هدف واحد ورؤية واحدة واليوم، تحتاج السياحة العلاجية إلى الروح نفسها.

حان الوقت لوضع المصلحة العامة فوق المصالح الفردية، والنظر إلى الصورة الأكبر. فكل مريض دولي يختار دبي هو إضافة للاقتصاد، وتعزيز لسمعة الإمارة، وفرصة جديدة للنمو للجميع.

العمل الجماعي يصنع الوجهات العالمية

إن العمل الفردي قد يحقق نجاحاً محدوداً، أما العمل الجماعي فيصنع وجهة عالمية.

ودبي تمتلك كل المقومات لتكون من أهم عواصم السياحة العلاجية في العالم.

الفرصة أمامنا اليوم أكبر من أي وقت مضى.

والسؤال ليس: هل نستطيع؟

بل: هل نعمل معاً بالسرعة التي تستحقها دبي، قبل أن تسبقنا وجهات أخرى قد تمتلك موارد أقل... لكنها تتحرك بتناغم أكبر؟

«ففي عالم السياحة العلاجية، لا يفوز الأقوى فقط... بل يفوز الأسرع والأكثر قدرة على العمل كفريق واحد».