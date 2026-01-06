معنى عملية «فنزويلا»

ما المعنى المباشر، وما المعنى البعيد للعملية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا؟

ما الرسالة التي يرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته للجيران والعالم؟

ماذا يعني في عام 2026 وبعد تأسيس الأمم المتحدة وميثاقها، ونهاية الحرب العالمية الثانية، وخلق القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول، أن تقوم دولة كبرى، دون أي قرار أممي من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من العقوبات، بالهجوم العسكري المباشر على دولة أخرى بشكل مباغت وبعملية عسكرية بحرية جوية برية، وتتمكن بقوات خاصة من اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد ونقله عنوة إلى بارجة بحرية ثم نقله إلى بلادها من أجل محاكمته بقانونها في محكمة جنائية محلية؟!

هذا كله يعني 4 أمور أساسية:

1 - أن النظام الدولي قد ديس بالأقدام ولم يعد يعتمد على القانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول.

2 - أن إدارة ترامب تؤمن بأن ما يمكن إنجازه بالقوة المسلحة هو حق لها.

3 - أن أي نظام أو أي رئيس لا ينصاع لها هي صاحبة الحق المنفرد في تأديبه بطريقتها وقانونها.

4 - أن إدارة ترامب تحتاج إلى السيطرة على الموارد الطبيعية وأسواق الطاقة والمعادن.