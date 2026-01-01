كل عام وأنتم «بخير»

عبارة تقولها لمن تحب وتعرف عند بداية كل عام جديد. «سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير».

نفعل ذلك دون أن نتأمل بعمق في معنى العبارة، وفي تعريف مدلول ومعنى كلمة «خير».

«الخير» في عالمنا العربي يبدأ من سلامة الأوطان على الحدود وفي الوجود.

«الخير» يأتي في عودة الحياة وتأمين الاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية من مأكل وملبس ومسكن وصحة وتعليم ورعاية اجتماعية.

«الخير» في حرية المجتمع في الحق في التعبير المسؤول والقدرة على المشاركة الإنسانية في بناء الأوطان.

«الخير» في التعامل مع المواطن من خلال المواطنة المتساوية العادلة دون تفرقة بأي شكل من الأشكال.

«الخير» في الحفاظ على السيادة واستقلال القرار والدفاع عن المبادئ والأعراف والتقاليد العظيمة.

«الخير» هو في محاربة التطرف والغلو والتحريض بالقول والفعل على التجاوز والعنف.

«الخير» في إشاعة التسامح والتكافل والتعاون والرعاية المجتمعية.

«الخير» في تغليب مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى مهما كانت.

ذلك كله هو معنى «الخير».

وكل عام وأمتنا العربية «بخير».