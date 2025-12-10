صواريخ إيران الباليستية

سربت مصادر أمنية إسرائيلية بشكل متعمد في وسائل إعلام قريبة منها تقارير تتحدث عن قيام إيران بعمل جهود كبرى وناجحة في تدعيم صناعة الصواريخ الباليستية من ناحية المديات والحمولة والكمية. يأتي هذا التسريب في وقت تتحدث فيه مصادر إسرائيلية عن رغبة هيئة الأركان الإسرائيلية عمل جولة مواجهة عسكرية ثانية لاستكمال مشروع إضعاف وإجهاض قدرة إيران الصاروخية، التي تعاملت بقدرة تدميرية في المواجهة ضد المدن الرئيسة بإسرائيل.

يذكر أن الصواريخ البالستية الإيرانية استطاعت أن تتغلب على أجهزة المضادات الأرضية الإسرائيلية المضادة للصواريخ المعادية. ويتردد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، سوف يحمل ملفاً حول الصواريخ الباليستية الإيرانية عند زيارته المقبلة لواشنطن يوم 29 ديسمبر الجاري.

في الوقت ذاته، أعلنت إيران، على لسان قيادات عدة من الحرس الثوري الإيراني، أنها أصبحت أكثر استعداداً لمواجهة أي عدوان جوي إسرائيلي، وأنها سوف تفاجئ إسرائيل في حال اندلاع أي مواجهة مقبلة، على حد وصف هؤلاء.

طبول حرب ونحن على أعتاب عام جديد وصعب.