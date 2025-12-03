حلم السودان الجديد

أكثر مشروع صراع تفجيري، قرر أطرافه تفجير أنفسهم، هو مشروع الصراع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

إنه صراع «سلطة ومصالح» قبل أن يكون صراع أفكار ومبادئ.

وكما قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، فإن كلا الطرفين يتحمل المسؤولية، ولا يمكن لأي منهما أن يقود مستقبل السودان الجديد.

السودان الجديد يحتاج إلى حكم مدني ديمقراطي يقوم على المواطنة المتساوية.

السودان الجديد يجب أن يبتعد عن أفكار التطرف الديني من أي اتجاه.

السودان الجديد يجب أن يخلص نفسه من نفوذ التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» وتأثيرات الحرس الثوري الإيراني.

السودان الجديد يجب ألّا يعطي قواعد عسكرية برية أو بحرية للإيرانيين أو الروس أو الأتراك.

السودان الجديد يجب أن يبتعد عن التقسيم الديني أو العرقي أو القبلي.

السودان الجديد يجب أن يعمل على التنمية ورفاهية مواطنيه في الشمال والشرق والغرب، ويبتعد عن عمليات القتل والتصفية على الهوية والعرق والولاء.