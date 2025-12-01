زايد وراشد .. قيادة خالدة عبر الذكاء الاصطناعي

في عيد الاتحاد لدولة الإمارات، يعود إلى الأذهان سؤال جميل:

مع استمرار فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ورسوخ هذا الفكر في مسيرة وطن يتقدم بثقة نحو المستقبل، كيف يمكن نقل هذا الفكر إلى الأجيال المقبلة؟

مع التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، بات من الممكن تخيل كيف تستطيع التقنية أن تحفظ نهج القادة المؤسسين، وتنقل حكمتهم للأجيال القادمة بطريقة حديثة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو المستقبل.

الذكاء الاصطناعي كذاكرة وطنية متجددة

يشهد العالم اليوم نماذج متعددة من «التوأم الرقمي» لشخصيات مؤثرة، يتم بناؤها من خلال أرشيف الكتابات والخطب والقرارات.

وإذا استطاعت دول العالم توثيق تجارب قادتها بهذه الطريقة، فإن الإمارات ـ الرائدة إقليمياً في الذكاء الاصطناعي ـ قادرة على تطوير نموذج معرفي يستلهم فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونهج المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

هذا النموذج لا يستبدل الأشخاص ولا يعيد إنشاء شخصيات، بل يقدم أسلوباً عصرياً لحفظ إرثهما الفكري وترجمته بلغة المستقبل.

زايد وراشد.. مدرسة قيم تلهم الأجيال

ترك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم منظومة قيم قامت عليها رحلة الاتحاد:

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جعل الإنسان أساس التنمية.

المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم آمن بأن الطموح والجرأة في البناء هما طريق الريادة.

وعند تدريب أي نموذج معرفي على هذه المبادئ، فإنه يسهم في ترسيخ القيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة، ويمنح القيادات الشابة مصدراً متجدداً للإلهام يستند إلى التجربة والإنجاز.

منصة معرفية للمستقبل

يمكن تصور منصة معرفية تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقدم الدروس المستفادة من قرارات المؤسسين ورؤيتهم.

منصة تساعد القادة الشباب على فهم طريقة التفكير الاستراتيجي التي تميز بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتحول خبراتهما التاريخية إلى إرشادات عملية تفيد مختلف القطاعات.

هذا ليس إعادة إنتاج للماضي، بل استثمار في الحكمة التي صنعت نموذج الإمارات.

القيم قبل التقنية

الإمارات دولة قامت على مبادئ واضحة جعلت الإنسان محور التنمية.

وهذا المبدأ يجب أن يكون الأساس في أي استخدام للذكاء الاصطناعي.

فالمستقبل لا يُبنى بالتقنية وحدها، بل يبنى بالمبادئ التي توجه التقنية.

وعندما تستند المنصات الذكية إلى إرث المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد، فإنها تصبح وسيلة لتعزيز التسامح والكرامة والعمل بروح المصلحة الوطنية.

الإمارات.. حين يقود الماضي المستقبل

تسير دولة الإمارات اليوم برؤية واضحة تجعلها من أكثر دول العالم استعداداً للمستقبل.

ومع استمرار النهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، يصبح استلهام حكمتهما جزءاً طبيعياً من رحلة التطور.

ولو طرح سؤال يوماً عبر إحدى منصات الذكاء الاصطناعي:

«ماذا كان سيقول المغفور له الشيخ زايد لو خاطب المستقبل؟».

فسيكون الجواب وفق منهجه المعروف:

«ابدأ بالإنسان... فبه تُبنى الأوطان».

وهكذا يبقى فكر المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد حاضراً، لا في الكتب والصور فقط، بل في الوعي الوطني، وفي استخدام الإمارات للذكاء الاصطناعي كقوة تبني المستقبل وتعزز القيم.