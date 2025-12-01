الخطر على لبنان

بعد نهاية زيارة البابا ليو للبنان، هناك احتمال كبير لانفجار الموقف العسكري بشكل كبير على الحدود، وينذر بتصعيد إسرائيلي، قد يصل إلى العاصمة بيروت.

التسريبات الإسرائيلية المتعمدة من قبل هيئة الأركان الإسرائيلية، تتحدث عن تقرير خطير، مفاده الآتي:

1 - عدم رضاء إسرائيل عن دور الحكومة اللبنانية في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي تم بوساطة ورعاية أمريكية.

2 - ترى رئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية، أن الجيش اللبناني يتباطأ في عملية سحب السلاح من «حزب الله».

3 - أن تصريحات قيادة «حزب الله» اللبناني بعدم الرغبة في تسليم السلاح، هي نقض للاتفاق الذي سبق ووافق عليه الحزب.

4 - أن الرصد الإسرائيلي لنشاط «حزب الله» في الشهور الأخيرة، يؤكد أن الحزب يسعى لإعادة تسليح نفسه، وترميم قواته ومخازنه، استعداداً لجولة عسكرية أخرى.

هذا كله ينذر بأن الأيام المقبلة، سوف تشهد نقل ما حدث في غزة إلى لبنان.

تفسير «حزب الله» أن الحزب استجاب وسلم السلاح، وأرشد عن مخازنه جنوب الليطاني، أما أي وجود عسكري شمال الليطاني فهو مستمر، كما أن تسليم السلاح في فهم الحزب، يعني أيضاً استمرار الاحتفاظ بكل أشكال السلاح الحقيقي.

كل ذلك ينذر بعواقب مقبلة.