قادة المال.. استثمار في العقول لاقتصاد المستقبل

في عالم يشهد تحولات متسارعة في المفاهيم الاقتصادية والتقنية، لم يعد إعداد الكفاءات الوطنية خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة «قادة المال» التي أطلقتها وزارة المالية، لتجسد رؤية الإمارات في الاستثمار في الإنسان قبل البنيان، وتفتح أمام الشباب الإماراتي آفاقاً معرفية ومهنية جديدة في منظومة العمل المالي الحكومي.

تمثل المبادرة نموذجاً وطنياً رائداً في الدمج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، إذ تتيح للمشاركين من الشباب الإماراتي فرصة مهمة للتعرف عن قرب على آليات عمل وزارة المالية وأدوارها الحيوية في إدارة الموارد المالية العامة للدولة، من الميزانية والإيرادات إلى إدارة الدين العام والتحول الرقمي في الأنظمة المالية. وقد صُمم البرنامج ليكون أكثر من مجرد تدريب، فهو تجربة متكاملة تهدف إلى بناء قادة ماليين قادرين على التفكير الاستراتيجي وصناعة القرار القائم على البيانات والمعرفة.

وتتضمن مبادرة «قادة المال» مرحلتين مترابطتين تشكلان معاً منظومة متكاملة للتأهيل والتطوير. المرحلة الأولى، وهي جلسات تدريبية، تمثل بيئة تفاعلية داخلية يعيش فيها الشباب تجربة عملية في قلب العمل الحكومي، عبر ورش عمل وتدريب عملي تقوده نخبة من القيادات والخبراء في الوزارة، تتناول موضوعات متعددة مثل إعداد وتحليل الميزانيات، وإدارة الأصول والإيرادات، وآليات الإنفاق العام، إضافة إلى استعراض التشريعات الضريبية ودورها في تمويل التنمية، والإعلام المالي باعتباره أداة رئيسية في تعزيز الشفافية المالية والوعي المجتمعي.

أما المرحلة الثانية، وهي برنامج الزيارات الميدانية لمؤسسات مالية، فتمتد إلى خارج الوزارة لتمنح الشباب فرصة للتفاعل مع الجهات الحكومية المحلية والمؤسسات المالية الدولية، مثل دوائر المالية في الدولة ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بهدف الاطلاع على التجارب المتقدمة في الإدارة المالية العامة، وفهم أعمق للعلاقات المالية الدولية ودورها في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.

إن ما يميز مبادرة «قادة المال» هو أنها لا تقتصر على تدريب تقني أو إداري، بل تركز على ترسيخ قيم الحوكمة المالية الرشيدة والانضباط المالي والابتكار في إدارة الموارد العامة. فالمعرفة المالية اليوم لم تعد مجرد أرقام وموازنات، بل أصبحت أداة للتخطيط الاستراتيجي، والاستدامة، وصنع السياسات العامة. وهنا يتجلى الدور الحقيقي للشباب، الذين يمثلون الطاقة الأكثر تأثيراً في نقل الإدارة المالية الحكومية إلى مرحلة جديدة من الكفاءة والتكامل الرقمي.

كما تؤكد المبادرة على أهمية بناء جيل يمتلك الوعي المالي الوطني، يدرك الدور المحوري الذي تؤديه وزارة المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويعي العلاقة الوثيقة بين السياسات المالية وأهداف التنمية الوطنية. فكل درهم يُدار بكفاءة هو استثمار في مستقبل الدولة، وكل قرار مالي رشيد هو خطوة نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات.

لقد أثبتت التجارب أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأجدى والأكثر استدامة. ومن خلال مبادرة «قادة المال»، تترجم وزارة المالية هذا المبدأ إلى واقع ملموس، حيث تضع الشباب في موقع الممارسة العملية، وتمنحهم فرصة لفهم آليات التخطيط المالي، وإدارة الميزانيات، وتحليل الأداء، في بيئة واقعية. كما تسهم المبادرة في بناء جسور تعاون بين الأجيال، حيث يشارك فيها القيادات والخبراء لنقل خبراتهم ومعارفهم إلى الكفاءات الصاعدة.

إننا في وزارة المالية نؤمن أن تمكين الشباب ليس فقط واجباً وطنياً، بل هو ركيزة من ركائز بناء اقتصاد المستقبل، وأن إعداد القادة الماليين الجدد هو استثمار استراتيجي يضمن استدامة كفاءة إدارة المال العام ويعزز حضور دولة الإمارات في الساحة المالية الدولية. إن مبادرة «قادة المال» هي رؤية متكاملة نحو تمكين العقول الشابة لتكون شريكاً فاعلاً في صياغة سياسات مالية تدعم التنمية، وتحفز الابتكار، وترسخ مكانة دولة الإمارات بين أكثر الاقتصادات كفاءة وشفافية في العالم.

