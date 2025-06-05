هل هي نهاية قوة أمريكا «الناعمة»؟!

في أكثر مراحلها أفولاً، غاب المفكر الذي وضع يده عليها كظاهرة تستحق الاهتمام والدراسة! فقد غيّب الموت الشهر الماضي، الأكاديمي والسياسي الأمريكي جوزيف ناي، الذي سك مصطلح «القوة الناعمة» في كتاب صدر عام 1990.

وقد عرّف ناي القوة الناعمة، بأنها ببساطة «القدرة على أن تجعل الآخرين يريدون ما تريد».

وكان على رأس مصادر القوة الناعمة، عنده، الجامعات وهيئة المعونة والثقافة الشعبية، بل وحركات الاحتجاج عبر التاريخ الأمريكي.

وكأن غياب جوزيف ناي عن الساحة السياسية والفكرية، يجسد غياب فكرته في التوجه الجديد لبلاده منذ تولي ترامب، والذي لا تعير إدارته بالاً لقوة أمريكا الناعمة، التي عكف ناي، وخلفه أجيال من الباحثين عبر عقود، على دراستها وفحص وظائفها وأهميتها.

فالواضح من سياسات إدارة ترامب، أنها تعتبر القوة الاقتصادية أهم مصادر قوة الدولة، فتوليها الأهمية القصوى.

كما تسعى أيضاً للحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي، عبر زيادة الإنفاق العسكري. والحقيقة أن جوزيف ناي كان قد درس القوة الاقتصادية، بل وعمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد كلينتون، أي لم ينكر فكرياً ولا عملياً أهمية القوتين الاقتصادية والعسكرية. وهو ما يعطي لمفهومه عن القوة الناعمة مصداقية أكبر.

لكن الواضح أن إدارة ترامب تنظر لأهم أدوات القوة الناعمة، باعتبارها عبئاً على ميزانية الدولة، لا مصدراً من مصادر قوتها.

فمنذ اليوم الأول، استهدفت إدارة ترامب التعليم بكافة مراحله، بهدف استئصال ما يعرف ببرامج «التعددية والمساواة والدمج»، وهي البرامج التي أنشئت بهدف إصلاح ما أفسدته عقود طويلة من التمييز ضد جماعات أمريكية عرقية وإثنية ودينية، سواء في فرص التعليم أو التوظيف.

والقضاء على مثل تلك البرامج، هدف أيديولوجي لتيار اليمين، الذي يعتبرها تميزاً ضد البيض.

وبموجب هذا الهدف، قامت إدارة ترامب بتجميد الأموال التي تقدمها الحكومة الفيدرالية للجامعات، إلى أن تثبت تنفيذها لأوامر الإدارة.

كما قامت بتجميد الأموال الفيدرالية المخصصة للدراسات العلمية بالجامعات ومراكز البحوث، إذا ما كان لها، ولو شبهة علاقة بهذه البرامج، سواء في معايير التوظيف أو حتى في اختيار موضوعات البحث.

وسعت إدارة ترامب لعقاب الجامعات التي سمحت باحتجاجات العام الماضي، لمناصرة غزة، فضلاً عن ملاحقة الطلاب الأجانب، وهو ما تجلى مؤخراً في إعلان وزير الخارجية الأمريكي، إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، بل وتجميد منح التأشيرات للطلاب الأجانب، لحين فحص سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي!

لكن جوزيف ناي، حين درس مصادر القوة الناعمة الأمريكية، وضع الجامعات الأمريكية على القمة، لأنها تمنح أمريكا مصداقية وهيمنة ثقافية.

كما أن الأجانب الذين يدرسون بتلك الجامعات، وفق ناي، حتى لو اختلفوا مع السياسات الأمريكية، فإنهم ينقلون لبلادهم انبهارهم بالتعليم فيها، بل وبأسلوب الحياة الأمريكية، بحكم معيشتهم بأمريكا.

وأكد الرجل على ما وصفه «بالانفتاح الإثني للثقافة الأمريكية»، باعتباره أحد مصادر قوة بلاده الناعمة.

كما كتب ناي مؤكداً على أن الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة، حتى لو كانت ضد سياسات أمريكية، فإنها تكشف لغير الأمريكيين عن «الحريات الأمريكية»، وتجذبهم «للقيم الأمريكية».

وأعطى ناي المثال وراء الآخر، على إعجاب غير الأمريكيين «باحتجاجات حركة الحقوق المدنية، والحركة المناهضة للانتشار النووي» وغيرهما.

وهيئة المعونة الأمريكية، اعتبرها جوزيف ناي من أهم أدوات صنع قوة أمريكا الناعمة، ووصفها بأنها، حين تساعد دولاً بعيدة «تضفي وجهاً إنسانياً على الأمريكيين».

وهيئة المعونة هي الهيئة ذاتها التي استهدفتها إدارة ترامب، تحت شعار خفض النفقات الفيدرالية، فطردت العاملين بها، وجمدت أموالها.

وكثيراً ما كتب ناي عن الثقافة الشعبية، كمصدر مهم من مصادر قوة أمريكا الناعمة، فذكر الموسيقى والأفلام، بل والجينز والمسلسلات الأمريكية. غير أن الواضح أن إدارة ترامب لا تعير بالاً لأهمية ذلك المصدر.

فهي لم تستهدف فقط صناعة السينما، عبر التعريفات الجمركية، وإنما أغلقت محطات الراديو والتليفزيون التي كانت موجهة لمناطق مختلفة من العالم، والتي كانت تبث، ضمن برامجها بالضرورة، الثقافة الشعبية الأمريكية.

ودارسو القوة الناعمة، يعرفون أنها لا تتشكل بين يوم وليلة، بل تستغرق عقوداً، حتى تمتلكها الدولة.

لكن السؤال، لو فقدتها الولايات المتحدة اليوم، فما المدة التي ستستغرقها إعادة بنائها؟!