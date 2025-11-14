الاتفاق يتعثر بأزمة الأنفاق

ما إن يعود المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر إلى واشنطن من تل أبيب حتى يتلقيا توجيهاً من الرئيس ترامب بالعودة إلى تل أبيب، وأغلب الظن أن الرجلين يبقيان حقائبهما عند الباب، ففي كل زيارة للمنطقة تبرز عقبة ما أمام مهمتهما المندرجة تحت مسمى الوساطة.

هذه المرة زيارتهما مختلفة، والعقبة أيضاً مختلفة ومعقدة، فقد دخل تنفيذ اتفاق وقف النار في أزمة الأنفاق، وتحديداً في نفق واحد في رفح، حيث يوجد ما بين 150 و200 مسلح فلسطيني محاصرين في المنطقة، التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

الحكومة الاسرائيلية تصر على أحد أمرين، إما أن يستسلموا ويعاقبوا وإما أن يقتلوا، لكن للمبعوثين الأمريكيين رأي آخر، هو الخروج عبر ممر آمن، وضمان عدم التعرض لهم، وتسليم أسلحتهم، ليذهبوا إلى غزة أو يبعدوا إلى طرف ثالث.

أهمية شرط تسليم الأسلحة أنه يتخذ بروفة للمشكلة المعقدة، بل الأكثر تعقيداً في المرحلة التالية من خطة الرئيس ترامب للسلام، وهي أن تكون غزة منطقة خالية من السلاح، كما قال كوشنر.

رئيس الحكومة الإسرائيلية واقع الآن بين فكي كماشة، فك الأكثر تطرفاً في حكومته تيار سموتريتش وبن غفير اللذين دأبا على تهديده بالانسحاب من الحكومة، وبالتالي انهيارها.

الفك الثاني وهو الضغط الأمريكي من قبل الرئيس ترامب، فإن خضع للفك الأول فإنه سيخسر الفك الثاني. العكس صحيح، وفي الحالتين سيخسر منصبه ونفسه، لذلك عندما سئل هل ستسمح للمسلحين أن يخرجوا؟ قال على طريقته بالمواربة: سنعمل ما فيه مصلحة إسرائيل، ولن نخضع لضغوط الداخل والخارج.

لأزمة نفق رفح بعدان، أمني وسياسي، أمنياً لأن وجود المسلحين في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية يشكل تهديداً لاتفاق وقف إطلاق النار. سياسياً، عدم حل هذه المشكلة يصاعد التوتر.

ويهدد التهدئة باعتبارها من شروط المرحلة التالية من الاتفاق، وإذا ما استمر الوضع الحالي فثمة احتمال لتجدد الاشتباكات أو قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات استهداف للإنفاق وللمقاتلين.

هذا يعني، إن حدث، ضربة قاسية إن لم نقل قاتلة لخطة ترامب، وهذا ما لا يريده الرئيس الأمريكي، وربما لن يسمح به، ونقل عن مسؤول أمريكي قوله: إن تطبيق خطة ترامب أولوية قصوى، لأنها فرصة تاريخية للسلام. أضاف، إننا تعمل مع شركائنا الدوليين على الحفاظ على مسار الخطة.

الإدارة الأمريكية تجاهلت الادعاءات الاسرائيلية، التي اتهمت غزة بالتلكؤ بتسليم جثامين القتلى الإسرائيليين، وتبنت موقفها بأن حجم الدمار وعدم وجود معدات يصعبان العثور على الجثامين. وضغطت على إسرائيل للسماح بدخول تلك المعدات، ما سهل عمليات البحث.

وكان تسليم جثة الضابط الإسرائيلي المحتجز في غزة منذ 11 عاماً هدار غولدن أنعش التفاؤل بالمضي قدماً في تنفيذ وقف النار، حسب ما أوردت صحيفة «هآرتس» في تقرير لها.

ثمة تفاؤل بإنهاء أزمة المقاتلين العالقين في نفق رفح، فالإدارة الأمريكية عينها أيضاً على الضفة الغربية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خصوصاً في موسم الزيتون وهدم البيوت بإشراف شرطة بن غفير.

هذا ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقوله: «قلقون من أن يؤثر ما يجري في الضفة على ما نفعله في غزة».