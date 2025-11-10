«نافس».. بوابة التمكين.. ولكن!

لم يكن دخول المواطن الإماراتي إلى القطاع الخاص في الماضي أمراً سهلاً. فقد واجهت الأجيال الأولى من الموظفين المواطنين فجوة في الرواتب والامتيازات مقارنة بالقطاع الحكومي، إلى جانب ضعف الأمان الوظيفي. لكن الدولة تعاملت مع هذه التحديات برؤية عملية من خلال إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، كأداة وطنية لتقريب المسافة بين الطموح والفرصة.

وكان الهدف هو رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 % خلال السنوات المقبلة، عبر حزمة من المبادرات النوعية. أهمها دعم الرواتب بحيث تتحمل الحكومة جزءاً من أجر المواطن في السنوات الأولى من توظيفه، إلى جانب البدل المالي المؤقت للعاطلين عن العمل أثناء بحثهم عن وظيفة مناسبة. كما يوفر البرنامج برامج تدريب وتأهيل مهني تجهّز المواطنين لمتطلبات السوق، ويقدّم دعماً للأسر من خلال بدل الأبناء والحوافز الاجتماعية.

بهذه الأدوات، لم يعد العمل في القطاع الخاص مغامرة غير محسوبة، بل أصبح خياراً وطنياً مضمون الأفق. فقد وفّر «نافس» مظلة أمان مالي ومعنوي، تمنح المواطن الثقة، وتشجّع أصحاب الأعمال على فتح أبوابهم للكفاءات الوطنية.

ومع نجاح البرنامج، برزت الحاجة إلى تطويره من «داعم للتوظيف» إلى «محفّز للتمكين»، بحيث لا يقتصر دوره على تغطية جزء من الرواتب، بل يمتد إلى رعاية مسار التطور المهني للمواطن داخل الشركات. فالتوطين الحقيقي لا يقاس بعدد العقود الموقعة، بل بعدد القصص الناجحة التي تحوّل المواطن من موظف جديد إلى مدير أو مؤسس مشروع.

ومع وجود بعض التجاوزات من بعض الشركات والأفراد في عمليات توظيف صورية وغير حقيقية. فإن هناك حاجة لرقابة أكبر، تكشف هذه التجاوزات وتعيد البرنامج إلى مساره الصحيح لتكون الفائدة حقيقية وليس في الأرقام فقط.

إن هذا البرنامج ليس مجرد برنامج توظيف، بل مشروع وطني لبناء جيل يؤمن بالعمل المنتج والمنافسة الشريفة. وإذا استمر تطويره بالوتيرة نفسها، فسيصبح بوابة عبور للمواطن نحو مستقبل أفضل في الاقتصاد الوطني.