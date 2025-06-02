مجموعة تدوير تنجز 10 ملايين ساعة عمل بدون تسجيل إصابات مضيّعة للوقت

إن من مفاتيح النجاح وتحقيق الأهداف في العمل، بذل الجهد الحقيقي، والالتزام بالقواعد واللوائح التي تضمن سير العمل بدون مخاطر، فضلاً عن مواصلة التعلم والاطلاع، لتحسين المهارات اللازمة للعمل. ولضمان تحقيق النجاح، وإنجاز المهام بدون عراقيل أو مخاطر، يجب علينا الاعتماد على استراتيجيات فعالة، لتعزيز أداء فريق عملنا، وفق أفضل شروط ومعايير الصحة والسلامة والبيئة.

ويتحقق ذلك من خلال تعزيز ثقافة السلامة بين الموظفين، والتشجيع على اتباع السلوك الآمن في العمل، مع ضرورة توفر بيئة داعمة في مكان العمل، وتزويد كوادرنا البشرية بالتدريب المنتظم، وتوعيتهم حول أهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، بل وإشراكهم أيضاً في تطوير وتنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة في المؤسسة، مع ضمان وصولهم إلى نظام فعال للإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها، وتقديم الدعم والموارد اللازمة.

ولأن مجموعة تدوير تعد من الشركات الرائدة التي تحرص على الالتزام بكافة قواعد الصحة والسلامة والبيئة، خلال تعاملها وإدارتها المستدامة لجميع أنواع النفايات، فقد أنجزت المجموعة 10 ملايين ساعة عمل، دون تسجيل أي إصابات مضيّعة للوقت، عبر كافة عملياتها ومرافقها التشغيلية الرئيسة، بما في ذلك مشروع محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة (البحوث)، في منطقة الظفرة بأبوظبي، والذي تعد مجموعة تدوير أكبر مسهم فيه.

وقد أنجز المشروع لوحده أكثر من مليون ساعة آمنة، دون تسجيل إصابات مضيّعة للوقت، في غضون 10 أشهر فقط من بدء أنشطة الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد في يوليو 2024، ويعكس هذا الإنجاز المهم، مدى متانة ثقافة السلامة التي تسود أجواء العمل في كافة أنحاء المجموعة، والتزامنا بحماية كل فرد من أفراد طواقمنا العاملة، وحرصنا الشديد على اتباع كافة معايير وشروط الصحة والسلامة والبيئة أثناء إنشاء البنى التحتية لمثل هذه المشاريع الحيوية.

كما تعكس مساهمتنا في تنفيذ مشروع محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة، مستوى تميزنا التشغيلي، وتصميمنا على تقديم حلول عالمية المستوى ومستدامة في إدارة النفايات، تسهم في تعزيز أهداف الدولة في الحياد المناخي، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية، وتعزيز ريادة أبوظبي العالمية في مجال الإدارة البيئية.

يعد مشروع (البحوث) لتحويل النفايات إلى طاقة، مبادرة رائدة، من شأنها أن تسهم في التحول إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، من خلال تحويل النفايات الصلبة البلدية إلى كهرباء. وتعد مجموعة تدوير، من ضمن المسهمين في تطوير المشروع، إضافة إلى شركة (كاناديفيا إينوفا)، وشركة (ماروبيني)، حيث تتمتع كل شركة منها بخبرة عميقة، ومعايير عالية في التميز التشغيلي والامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة.

إن إنجاز مجموعة تدوير لـ 10 ملايين ساعة عمل دون تسجيل أي إصابات مضيّعة للوقت، يتماشى مع نهج دولة الإمارات في تسريع رحلتها نحو تحقيق انبعاثات صفرية صافية، واقتصاد دائري، من خلال حرصنا والتزامنا في المجموعة على إرساء معايير جديدة في مجالات الصحة والسلامة والإدارة البيئية، مع تعزيز القيمة البيئية والاقتصادية طويلة الأجل لأبوظبي، والدولة بشكل عام.