سياسة وطنية شاملة للحِرف الشعبية

في كل مشروع تنموي يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحداثة وحفظ الهوية، تُطرح مسألة الحِرف الشعبية باعتبارها حقلاً إنتاجياً ومعرفياً يستدعي التأهيل، التنظيم، والتحويل إلى مورد تنموي قابل للحياة. ومن هنا تنبع أهمية بناء سياسات ثقافية ممنهجة تعيد للحرف التقليدية موقعها في الاقتصاد الوطني والهوية المجتمعية.

الجلسة النقاشية التي عُقدت بتاريخ 31 مايو 2025 والتي تشرف رواق عوشة بنت حسين الثقافي باستضافتها، شكّلت نقطة انطلاق أولى في سلسلة من اللقاءات التشاورية الرامية إلى بلورة سياسة وطنية متكاملة لقطاع الحرف الشعبية في الدولة. شارك في الجلسة سعادة الأستاذة شذى الملا، الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، والدكتورة فاطمة المعمري، مدير إدارة التراث الثقافي، والدكتورة فاطمة المغني، رائدة العمل الحرفي التراثي في الدولة، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء والحرفيين الإماراتيين الممارسين، وكانت المسألة الجوهرية التي أُثيرت هي: كيف يمكن تحويل الحِرف من موروث مهدد بالاندثار إلى رافعة اقتصادية وثقافية مستدامة؟

شهدت الجلسة النقاشية مشاركة فعلية من عدد كبير من الحرفيين والحرفيات الذين قدّموا عروضاً حيّة توثق ممارساتهم اليومية في إنتاج الحرف التقليدية، مع تقديم شروحات تفصيلية عن المواد، والخطوات، والدلالات الثقافية المصاحبة لكل حرفة. تضمنت العروض نماذج من الحِرف النسائية الإماراتية مثل «التلي»، و«صناعة الخوص» التي تقوم على تشكيل سعف النخيل في منتجات مثل السلال والحصر، كما قُدِّمت نماذج من «السدو»، وحرف «الحياكة والتطريز»، كما عرضت بعض الحرفيات نماذج صناعة «البراقع»، وشرحن الفروقات الدقيقة في تصاميمه بحسب المناطق والأعمار والمناسبات.

إلى جانب العروض، عبّر الحرفيون المشاركون عن جملة من التحديات التي تعيق تطور الحِرف واستدامتها. من أبرز هذه القضايا صعوبة الحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة، وغياب آليات رقابية لحمايتهم من الغش التجاري، خاصة من قبل بعض الموردين الذين يقدمون خامات رديئة بأسعار مرتفعة. كما أشار المشاركون إلى غياب التنظيم المؤسسي الذي يضمن علاقات واضحة ومستقرة مع الجهات المعنية، سواء في الدعم، أو التوظيف، أو التسويق، ما يجعل العمل الحِرفي عرضة للتهميش أو الاستغلال. وطالب عدد منهم بإنشاء كيانات مهنية تُمثّل مصالحهم، وتُشرف على تدريبهم، وتنظيم مشاركاتهم في الفعاليات، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق، سواء عبر المعارض أو المنصات الرقمية المتخصصة.

عبّر عدد من المشاركين عن قلقهم من غياب آليات دعم متكاملة تضمن الاستمرارية والتطوير، كما أشار الحرفيون إلى غياب الحماية القانونية للمنتجات الحرفية، وقد طالب بعضهم بتمكين المجتمعات المحلية، من خلال إدماج الحرفيين في الاقتصاد الوطني كجزء من المنظومة الإنتاجية، كما أشاروا أيضاً إلى أحد أهم التحديات مثل الخوف من انقطاع التوريث الحرفي بين الأجيال، وضعف مسارات التأهيل الحديثة، وعدم توفر بيئات تعليمية قادرة على نقل المهارات ضمن أطر مهنية.

أكدت سعادة شذى الملا في مداخلاتها أن وزارة الثقافة تولي اهتماماً كبيراً بالحرف الشعبية بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الجلسة تأتي في سياق استماع الوزارة لهموم الحرفيين وأفكارهم، وتوثيق مقترحاتهم من أجل تحويلها إلى استراتيجيات عملية وسياسات ثقافية شاملة، سيتم إعلانها قريباً ضمن خطة وطنية مدروسة.

قدّمتُ خلال الجلسة رؤى مستندة إلى خبرتي الطويلة في البحث الميداني والعمل الثقافي، سلطتُ من خلالها الضوء على الإطار العام لمشروع السياسات الثقافية يستند إلى مقاربة شاملة تتوزع على ستة محاور مترابطة تشمل: جمع الحِرف وتوثيقها، وتصنيفها علمياً وفق معايير دقيقة، إلى جانب وضع برامج للتأهيل والتدريب تضمن نقل المعرفة الحرفية إلى الأجيال الجديدة. كما يركز المشروع على تمكين الحرفيين وتشغيلهم ضمن مسارات مستدامة، ويولي أهمية خاصة لتسويق المنتجات الحرفية على المستويين المحلي والدولي، مع وضع إطار تشريعي ومؤسسي يدعم حوكمة هذا القطاع الحيوي.

الفلسفة الكامنة خلف هذه السياسات تستند إلى تحويل المعرفة الحرفية إلى بنية إنتاجية مرنة. فالحِرفة في هذا التصور هي وحدة متجددة تجمع بين المهارة اليدوية، الذكاء الثقافي، والاستثمار المجتمعي، وتُسهم في تكوين هوية وطنية قابلة للعيش والابتكار في الحاضر.

انتهت الجلسة إلى جملة من التوصيات التي عبّرت عن التقاء الإرادة المؤسسية مع الخبرات الميدانية. فقد تم التأكيد على أن أي سياسة وطنية للحرف الشعبية ينبغي أن تقوم على بيانات دقيقة، ونماذج تشغيل قابلة للتطبيق، ومؤشرات أداء يمكن من خلالها تقييم الأثر الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للبرامج المنفذة، وأبرز ما ميّز الجلسة هو تحوّل النقاش من نطاق الحفاظ على التراث إلى أفق أوسع من الاستثمار الثقافي والتنمية المستدامة. فالحرف الشعبية هي رافد مهم من روافد الاقتصاد الإبداعي، ومكون من مكونات الهوية الإنتاجية الحديثة. وهذا التحول يتطلب بناء شراكات متعددة الأطراف تشمل الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان انتقال الحِرفة من كونها إرثاً من الماضي إلى أن تصبح مشروعاً حيوياً في مستقبل الدولة.