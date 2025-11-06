حفظ سلام أم فرض أمن؟

القوات الدولية التي ستدخل غزة تطرح أسئلة جوهرية:

1 - ما مرجعية هذه القوات من الناحية القانونية التي تحدد نظام عملها؟ بمعنى هل هي منشأة بقرار من مجلس الأمن الدولي فينطبق عليها سلطات ومهام القوات الدولية المتعارف عليها أم هي قوات خاصة منشأة بتوافق خاص بين الدول المشاركة فيها؟

2 - ما طبيعة مهمة هذه القوات؟ هل هي قوات لحفظ السلام ومراقبة تنفيذه أم هي قوات شرطة مقاتلة تقوم بفرض وتنفيذ الاتفاق بالقوة المسلحة إذا استدعت الحاجة؟

3 - ما الدول المشاركة؟ وما قواعد الاشتباك لديها؟ ومن يترأسها؟

4 - من يمول هذه القوات؟ وما حجم تمويلها؟ وكم مدة عملها؟

التصريح المثير المنسوب إلى مصدر أمريكي أن هذه القوات هي لفرض الأمن والسلام والتأكد من تنفيذه؛إن صح هذا الكلام، فهذا يعني أن الدور الوظيفي لهذه القوات يتعدى البعد الوظيفي لاتفاق سلام، ويتعدى نظام المراقبة والمتابعة لتنفيذه، مثل قوات يونيفيل في جنوب لبنان، أو قوات حفظ السلام في أفغانستان في الماضي.

إن صح هذا الكلام فإن هذه القوات سيكون عليها التعامل الأمني والقتالي مع أي قوى تخالف الاتفاقات الموقعة وهذا في حذ ذاته أمر صعب وخطر للغاية.