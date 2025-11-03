البرلمان العراقي المقبل

من بغداد أكتب لكم من أجل أن أصف لكم مناخ وأجواء الانتخابات البرلمانية العراقية الجديدة.

منذ العام 2006 وهناك تجربة الحياة البرلمانية التي تعتمد على انتخابات حرة بين متنافسين.

هذه الانتخابات هي التي سوف تحدد الحزب أو الائتلاف الذي يمثل الأغلبية العددية التي تشكل الحكومة الجديدة ويتم تسمية رئيس الوزراء المقبل.

عدد أعضاء البرلمان 329 نائباً، يتنافس على عضويته 7900 مرشح، ويقوم النظام الانتخابي الجديد على أن كل محافظة هي دائرة انتخابية واحدة.

المثير في هذه الانتخابات أن كل طائفة «شيعية، سنية، مسيحية» وكل جماعة «كردية – يزيدية» تطرح نفسها من خلال قوائم شديدة التنافس داخل كل تيار، بمعنى أن هناك انقساماً شديداً وتطاحناً سياسياً داخل كل طائفة وحزب وجماعة وعشيرة ومنطقة.

وكأنه «فخار كله يكسر بعضه البعض» على رأي المثل الشامي الشهير.

المثير أيضاً في هذه الانتخابات هو دخول عنصر شبابي جديد ذلك الذي ولد في 2006 وأصبح – رسمياً – الآن له الحق في التصويت.

هذا القطاع من الناخبين والذي يعرف باسم «جيل Z» سوف يكون له تأثيره غير التقليدي في اتجاهات ونتائج التصويت.

وكما قال لي الدكتور محمد المشهداني رئيس البرلمان العراقي: «هذا البرلمان في طريقه إلى التحول التدريجي من أجل أن يتحول من أن يقرر مصيره المكونات التقليدية إلى أن يقرر مصيره المواطن».