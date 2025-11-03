منصور بن زايد.. القيادة بروح استراتيجية

استكمالاً لبحثنا الأسبوع الماضي، وحيث تحدثنا عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كشخصية قيادية تتمتع برؤية استراتيجية تتسم بالعمق والبصيرة.

وكيف تمكّن سموه، بما ورثه عن الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما كسبه من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن يصبح الشيخ منصور معروفاً كقائد يوازن بين الفكر العملي ووضوح التوجه، ويجمع بين الأصالة وروح التجديد.

ومن تابع ويتابع مسيرته يلاحظ حضوراً متماسكاً يربط بين الإنسان والمكان، ويمنح المشاريع مضموناً يتجاوز الشكل إلى الجوهر.

في بحثي العلمي، الذي يستند إلى منهجية الوصف التحليلي، تبين أن رؤية الشيخ منصور تتجلى في كل مشروع يشرف عليه، حيث تبرز سمات التفكير المنهجي والتنفيذ المتقن.

الإدارة في فكره تصبح أسلوب حياة قائماً على الانضباط، واحترام الكفاءة، وتحفيز الطاقات، وفي كل مبادرة تظهر فلسفة تقوم على التمكين، وتضع الإنسان في مركز الاهتمام، باعتباره محور التنمية وركيزة الاستقرار.

كان تركيز البحث على اهتمام سموه منقطع النظير في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، فقد طوّر نموذجاً تنموياً يربط بين التكنولوجيا والهوية، وجعل من الأرض مساحة للإنتاج والمعرفة معاً، وكان اهتمامه منصباً على الزراعة المرتبطة بتراث الإمارات الأصيل، فالنخلة عنده، وفي كل المشاريع الزراعية التي يهتم بها ويرعاها مثلاًً، هي رمز يستدعي قيم العمل والاجتهاد والارتباط بالأصل.

ومن خلال دعمه للبحث العلمي والمزارع الذكية، تحولت الزراعة في الإمارات إلى قطاع يعكس الوعي البيئي والابتكار الاقتصادي.

ينظر الشيخ منصور إلى الاقتصاد كوسيلة لتعزيز الاستقلال الوطني وتنويع مصادر النمو. لذلك عمل على تطوير قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة، تتكامل فيها المعرفة مع رأس المال، والتخطيط مع التنفيذ.

ولاحظنا أن كل قرار اقتصادي يتخذ، يظهر إدراك دقيق للعلاقة بين الموارد والاحتياجات، وبين الأسواق المحلية والدور الإقليمي والدولي، وهو ما جعل من الإمارات بيئة استثمارية نشطة، تتسم بالكفاءة والثقة.

الشيخ منصور، بدون مجاملات ولا مديح، بل حسب البحث العلمي الدقيق الذي أقوم به، لا يقدّم خططاً مؤقتة، بل يبني منظومات متكاملة قادرة على التكيّف مع التغيرات. يعتمد في ذلك على نهج إداري يربط بين الهدف والنتيجة، وبين الفكرة والواقع.

المؤسسات التي يشرف عليها ترتقي بثبات، لأن قيادته تقوم على توزيع الأدوار وتحديد الأولويات وتشجيع المبادرة.

كل مسؤول لديه مساحة للإبداع، وكل فكرة تلقى الدعم إذا كانت تستند إلى رؤية واضحة وقابلة للتطبيق.

وكذلك الأمر في ميدان العلاقات الدولية، يظهر كصاحب رؤية تعتمد على التوازن والانفتاح.

فأصبحت الإمارات، وحسب رؤية صاحب السمو رئيس الدولة وتوجيهاته، ومن خلال حضور سمو الشيخ منصور ومتابعاته، تشارك في المبادرات العالمية المتعلقة بالتنمية والأمن الغذائي والابتكار.

فالدبلوماسية في فكره صارت أداة استراتيجية لبناء جسور التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في معظم المجالات الحيوية، ومع جميع دول العالم.

يرى البحث أنه على المستوى الاجتماعي، يمكن ملاحظة الحس الإنساني الذي يوجّه الكثير من برامج الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فالشباب يحظون باهتمام خاص، من خلال بناء منظومة تمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع.

فالمستقبل يُبنى، وهذا البناء المتماسك الصلب، كان يستند إلى ثقة القيادة الرشيدة الحكيمة بإمكانات الجيل الجديد.

في سياق الثقافة، يقدّم الشيخ منصور مقاربة ترى الثقافة جزءاً لا يتجزأ من التنمية. فالمؤسسات الثقافية التي يرعاها تعكس إدراكاً عميقاً لدور المعرفة في صناعة المستقبل، ولعلاقة الهوية بالإنتاج المعرفي.

فهو يدعم المبادرات التي تربط بين الذاكرة الوطنية والابتكار، وبين الجذور والآفاق، ومن خلال إشرافه على مشاريع متنوعة، استطاع أن يرسّخ نموذجاً إدارياً يجمع بين الكفاءة والفاعلية، ويعيد الاعتبار لفكرة الخدمة العامة بوصفها التزاماً ومسؤولية.

المؤسسات التي يعمل معها تتطور لأنها تدار بعقل استراتيجي، وتحفّز على الأداء بروح جماعية واضحة الأهداف.

الوقت في فلسفة الشيخ منصور قيمة وطنية تُدار بذكاء ودقة، لذلك تتسم مشاريعه بالاستباقية، حيث يتجاوز التخطيط التحديات الآنية إلى آفاق بعيدة، والإنجاز يُقاس باستدامته وتأثيره على الأجيال القادمة.

البحث في طريقه للنشر قريباً، ويؤدي إلى نتائج بحثية على رأسها أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يشكل ركيزة حيوية في تجربة الإمارات الحديثة.

فهو القائد الذي يُدير جميع مسؤولياته القيادية بروح استراتيجية، ويقود التنمية بمنطق الإنجاز العميق، ويعطي لكل مشروع بعداً إنسانياً ووطنياً. وبهذه السمات أصبح اسمه مرادفاً للقيادة الفاعلة التي تجمع بين الحكمة والعمل، وبين التخطيط والنتائج.