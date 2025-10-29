تحالفات انتخابات العراق

أحداث المنطقة من غزة إلى سوريا إلى جنوب لبنان إلى ما يحدث الآن في السودان يجب ألا تشغلنا عن الانتخابات البرلمانية في العراق.

انتخابات البرلمان في العراق، رغم كل الصراعات والتجاذبات السياسية، إلا أنها انتخابات حقيقية وتنافسية، وأقرب إلى الشفافية والاستقلالية مقارنة بكثير من الانتخابات التي تحدث في العالم الثالث.

الانتخابات البرلمانية في العراق، التي تقرر إجراؤها في 11 نوفمبر المقبل، يتنافس حولها 7900 مرشح على 329 مقعداً برلمانياً، تتم في جو شديد التوتر والسخونة لكي تحسم مستقبل البلاد والعباد والسياسة والاقتصاد في السنوات القليلة المقبلة.

«الخلطة» السياسية في العراق تحددها عناصر سياسية وحزبية ومناطقية وعرقية وقبلية ومذهبية وطائفية، وترتبط بأسس داخلية وأخرى بارتباطات إقليمية خارجية.

التركيبة السياسية هي قطع متناثرة من العوامل المختلفة المتقاطعة المتناقضة، لكنها في النهاية هي التي سوف تحكم وتتحكم في نتائج الانتخابات المقبلة.

ويقولون إنه لا توجد قوة واحدة، أو طائفة وحيدة لديها القدرة على الفوز بمفردها، لكن قواعد اللعبة وواقع التجاذبات السياسية سوف يؤدي في الحقيقة إلى أن الفائز هو القادر على عمل تحالفات مناطقية وسياسية وطائفية.

من هنا سوف يكون السؤال هو: من البارع الذكي المسيّس بمهارة، القادر على عمل توليفة تحالف بين أطراف مختلفة، تجمعهم مصلحة واحدة في الحكم؟

تلك هي المسألة.