«تجميع».. بداية فصل جديد في مسيرة مجموعة تدوير نحو الاستدامة

يشكل إطلاق شركة «تجميع»، التابعة لمجموعة تدوير، محطة فارقة في مسيرة التحول التي تشهدها إمارة أبوظبي نحو مستقبل أخضر مستدام، ففي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات جهودها لتحقيق مستهدفات الأجندة الخضراء 2030، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، تأتي «تجميع» تجسيداً لهذا الالتزام الوطني، وترجمة عملية لرؤية قيادتنا الرشيدة للتحول المستدام في القطاعات كافة.

وباعتبارها ذراع مجموعة تدوير التشغيلي، لا يقتصر دور «تجميع» على عمليات جمع النفايات فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى توليد معايير ومفاهيم جديدة في قطاعات الاستدامة وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، إذ يدمج نموذجها التشغيلي أدوات الابتكار والتقنيات الحديثة القائمة على ثقافة السلامة وتجنب إلحاق الضرر.

ليحدث قفزة نوعية في كفاءة أداء عمليات الجمع، عبر أنظمة المراقبة والتحليلات التنبؤية اللحظية المتصلة بأسطولها الذكي، التي تدعم تخطيط رحلات جمع منظمة، وتحديد مساراتها الأمثل، وتضمن سلامة الكوادر الميدانية، وامتثالهم للمعايير البيئية، ما يخفض من التكاليف التشغيلية واللوجستية، ويرفع القدرات الاستيعابية والسرعة في الاستجابة في الوقت ذاته.

فضلاً عن ذلك، تدعم «تجميع» رؤية مجموعة تدوير الاستراتيجية بتحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المكبات بحلول عام 2030، حيث تسهم تصاميم حاوياتها الجديدة في تقليل التلوث المنبعث من النفايات، وتحافظ على جودة الموارد وصلاحيتها للاستخلاص، ما يحسن من نقاء الهواء في الأحياء.

ومن خلال تكامل ذلك مع زخم المشاركة المجتمعية التي تعززها الحملات التوعوية بممارسات الفرز والتخلص السليم، نضاعف فرص تحويل نفايات الأحياء إلى منشآت إعادة التدوير بعيداً عن المكبات.

فنتفادى الأثر البيئي والبصمة الكربونية الناتجة عن طمرها، ونرسخ ثقافة المسؤولية البيئية المجتمعية للأفراد والمؤسسات، باعتبارهم شريكاً أساسياً في مسيرة الاستدامة.

تسلط مجموعة تدوير الضوء عبر «تجميع» على دور مؤسسات الدولة الجوهري في استشراف المستقبل، ودعم التطلعات الوطنية البيئية والاقتصادية، وتقدم نموذجاً مؤسسياً يحتذى في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والمجتمع والبيئة، بتبني نهج تقدمي متكامل يدمج الاستثمار في التحول الرقمي، وتوظيف الابتكار التشغيلي.

والمسؤولية المشتركة، لتأمين بيئة نظيفة مستدامة، والارتقاء بريادة دولة الإمارات المتنامية في قيادة جهود الاستدامة بين دول العالم، وتوجهاتها الاستباقية نحو الاقتصاد الدائري الأخضر. نترقب جني ثمار انطلاقة عمليات «تجميع»، وتحقيق الأهداف المرجوة من المرحلة الأولى، تمهيداً للمراحل المقبلة بتعميم آلياتها ومنهجياتها المتطورة في منظومة إدارة النفايات، وتوسعة النطاق الجغرافي لتطبيقها.