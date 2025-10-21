من تقرير «الآفاق الاقتصادية» لأكتوبر

شهد العالم في عام 2025 قضايا سياسية واقتصادية ومناخية، بحسب ما أورده تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن صندوق النقد الدولي لأكتوبر الحالي. هنالك انخفاض في نمو الناتج العالمي بنحو 3.3 % وتصاعد في المخاطر المالية والبيئية.

وألمح إلى أجندة القضايا الدولية التي لا يزال أبرزها يشمل اضطرابات في المناخ، وأزمة الأمن الغذائي، والطاقة، وتوترات سياسية متزايدة في الشرق الأوسط، وحوض المحيط الهادئ. لوحظ تشابه بين أمريكا وأفريقيا، الدول الوسطى والغربية، فأمريكا تعاني منذ أواخر سبتمبر، من إغلاق حكومي بسبب خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، حول الموازنة العامة، أدى إلى تعطيل الخدمات الفيدرالية، وتأثر أكثر من 1.4 مليون موظف.

في الاقتصاد، يسود التأرجح الأسواق الأمريكية نتيجة الاضطرابات السياسية الداخلية، وتوترات تجارية متزايدة مع الصين، فيما يحاول الرئيس دونالد ترامب فرض انضباط مالي صارم في مؤسسات الدولة. في السياسة، هنالك انقسامات داخلية حول سياسات الإدارة في الحرب الإسرائيلية - الفلسطينية.

أفريقيا، الدول الوسطى والغربية، تواجه مزيجاً من الأزمات المناخية والاقتصادية والأمنية، فقد أصابت الفيضانات أكثر من 1.5 مليون شخص. دمرت منازل ومؤسسات حيوية في غير دولة مثل الكونغو ونيجيريا وغيرهما، ما فاقم الأوضاع الإنسانية.

في الاقتصاد، فعلى الرغم من نسبة نمو منطقة أفريقيا، جنوب الصحراء، بـ 3.8% للعام الحالي، إلا أن هذا النمو لم يوفر الوظائف لملايين الشباب، في ظل ضغط الدين العام، وارتفاع البطالة. في السياسة، لخص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في «منتدى أسوان للسلم والتنمية» بنسخته الخامسة. الذي عقد يومي 19 و 20 أكتوبر الجاري.

بتصاعد التحديات الأمنية، من الإرهاب إلى الجرائم العابرة للحدود، إلى تفاقم التغيّر المناخي. وأكد على أن أفريقيا تمتلك القدرة على المساعدة في إصلاح النظام الدولي، إذا ما توفر لها الدعم الكافي. الخلاصة: إن أمريكا تواجه أزمة شلل سياسي داخلي، وأفريقيا تواجه تحدياً وجودياً ممثلاً بالأمني والمناخي والتنموي.