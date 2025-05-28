الإعلام ونظرية «الحقيقة الكاذبة»!

ينعقد هذه الأيام أهم ملتقى إعلامي عربي سنوي وهو منتدى الإعلام العربي، الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبإدارة نادي دبي للصحافة. في هذا الملتقى يتجمع كل عام أهم أساتذة ونجوم الإعلام العربي في كل المجالات في ماراثون من النقاش الإيجابي والورش المهنية المفيدة ويستمعون لأهم المؤثرين في صفحات السياسة والإعلام والفنون والفكر.

كل هؤلاء، وأبدأ بشخصي الضعيف، مطالبون وبقوة بحماية مهنة الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والرقمي من كارثة التزوير والخداع والغش التجاري والكذب البواح والدعاية السوداء التي تعتمد واحداً في المائة من واقعة حقيقية والبقية الباقية كلها تأليف واختلاق.

وكما يقولون فإن أعظم النار تنطلق من مستصغر الشرر، لذلك كم من الأزمات السياسية، أو الخلافات العائلية أو الأزمات التجارية والمالية أو انهيارات البورصات أو خسائر الأسهم، حدثت نتيجة أخبار مدسوسة ومسمومة عن عمد للإضرار بمصالح البلاد والعباد، الأفراد، والشركات، الساسة والأحزاب. كم من الخلافات الطائفية أو المذهبية أو المصادمات المناطقية أو الدينية تمت نتيجة أخبار مختلقة مصنوعة من نوايا شريرة تهدف إلى الفتنة والانقسام.

وكما يقولون كثرة ترديد انطباعات كاذبة على الرأي العام تخلق من كثرة التكرار حقيقة كاذبة!