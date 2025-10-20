رياضة الأصالة والتراث

ما زالت رياضة الصيد بالصقور تحافظ على مكانتها المرموقة في وجدان أبناء الإمارات والخليج، بوصفها إحدى أعرق الرياضات التي تجمع بين الشجاعة والصبر والمهارة والكرم، فهي ليست مجرد هواية، بل تراث أصيل يعكس العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة في بيئة الصحراء التي شكّلت ملامح الشخصية الإماراتية عبر الأجيال.

شدّني في الفترة القريبة الماضية مشهد مجموعة من الشباب والصبية وهم يمارسون هذه الرياضة الأصيلة بحماس كبير، فتدفقت إلى ذاكرتي صور الطفولة عندما كنت أرافق والدي – رحمه الله – لمشاهدة الشيخ محمد بن مجرن ووالده الشيخ مجرن بن سلطان وهما يمارسان الصيد بالصقور في منطقة البراحة، في المكان نفسه الذي يقع فيه اليوم مستشفى دبي الجديد. كانت تلك اللحظات، بكل تفاصيلها، مليئة بالعزة والفخر، إذ كنا نشاهد الصقر وهو ينقضّ على فريسته بخفة مدهشة ودقة متناهية، كأننا نرى رمزاً من رموز العزّة والشموخ يحلّق في السماء.

اليوم، ومع ما يشهده العالم من تغيّرات، ما زالت حكومة دبي تولي اهتماماً بالغاً بهذه الرياضة التراثية. ويقف على رأس هذا الاهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي لا يكتفي فقط بدعم هذه الرياضة التراثية الأصيلة، بل يمارسها بشغف، ويحرص على نقل قيمها للأجيال الجديدة، تأكيداً أن التراث ليس ماضياً نحتفي به فحسب، بل هو هوية نعيشها ونورّثها.

إن الحفاظ على رياضة الصيد بالصقور هو حفاظ على الذاكرة الجمعية، وعلى منظومة القيم التي قامت عليها حياة الأجداد، من الوفاء للطبيعة، والتعاون، والكرم، والشجاعة. وما أجمل أن ترى اليوم أبناء هذا الوطن يسيرون على خطى آبائهم وأجدادهم، متمسكين بتراثهم، يحملون الصقر على أذرعهم كما يحملون الوطن في قلوبهم.