الذكاء الاصطناعي والأسرار الشخصية

منذ أن بدأ انتشار الذكاء الاصطناعي في المجتمعات العربية تحولت هذه الوسائل إلى صديق شخصي، يتم سؤاله في موضوعات خاصة: أسرية وعائلية وشخصية وفي أحيان تكون موضوعات حساسة، وأحياناً تكون سياسية، ظناً من المستخدمين أن وسائل الذكاء الاصطناعي على اختلافها هي أدوات محايدة أمينة، سوف تحفظ الأسرار، أو تمحو كل ما كتب فيها بمجرد الإجابة عن السؤال الذي وضعه المستخدم.

لكن للأسف فقد ظهرت تقارير تفيد بأن وسائل الذكاء الاصطناعي تحتفظ بكل ما كتب عليها، ويمكن أن يستخدم ضد الكاتب إذا ما طلبت الجهات القضائية والقانونية ذلك، فكل ما يكتب من أسئلة واستفسارات وموضوعات يطلب فيها رأي وسائل الذكاء الاصطناعي هي موجودة ومحفوظة، وقابلة للاسترجاع مرة أخرى.

وقد تستخدم ضد من كتبها إذا كانت تتعلق بقضايا قانونية أو أمنية تمس أشخاصاً أو تمس دولاً. ومن حق الجهات القانونية والقضائية في الدول أن تستعيد هذه المعلومات استعادة موثقة وثابتة قانونياً.

لذلك على المستخدمين للذكاء الاصطناعي ألا يتعاملوا معه كصديق موثوق أو كفرد من أفراد الأسرة أو كطرف أصم جامد ومحايد وليس عقلاً ذكياً يحفظ كل ما كتب عليه، وكل ما سئل عنه.

هذه الحقيقة ينبغي أن تحدد سلوك المستخدمين وطريقة بحثهم ونوعية الأسئلة التي يسألونها، وأن يبتعدوا عن كل ما يمثل مخالفة قانونية أو قضائية أو أمنية، لأن ذلك قد يستخدم ضدهم يوماً من الأيام، نحن نتعامل مع وسيلة اصطناعية لها ذاكرة، وذاكرتها قوية ومحفوظة وغير قابلة للمحو أو للنسيان ولا تصاب بالزهايمر، فاليقظة واجبة في عالم تتداخل فيه المصالح ومن السهل واليسير أن يتم توظيف تلك المعلومات ضد مصالح الأوطان.

لذلك فإن التعامل مع وسائل الذكاء الاصطناعي باختلافها ينبغي أن يكون مثل التعامل مع البشر ينبغي أن يحاط بالحذر. وينبغي ألا يتعدى الحدود المعقولة والمقبولة في القوانين والنظم، وينبغي أن يكون بصورة عقلانية تحترمه النظم والقواعد والقوانين.

وأن يبتعد الإنسان المستخدم لهذه الوسائل عن كل ما يخالف ذلك، لأن التكنولوجيا ليست محايدة، وليست بريئة، بل هي طرف من الأطراف يستطيع من يملك الخوارزميات الخاصة بها أن يستخدمها، وأن يوظفها، وأن يستفيد من كل من استخدمها، فيحصل على معلومات تتعلق بمصالح الدول، في بعض الأحيان. الذكاء الاصطناعي خير للبشرية ولكن هذا الخير لا بدّ أن نستخدمه بما يحقق الخير وليس في أي شيء عكس ذلك.