الاستقلال الاستراتيجي لماذا؟

هناك اهتمام متزايد بموضوع الاستقلال الاستراتيجي بين كثير من الدول، ولعل السبب يعود إلى تراجع دور الولايات المتحدة في العالم وعدم اليقين في توجه واشنطن تجاه العالم. قد يقترب العالم إلى لحظة اللاقطبية، بمعنى أن القوتين الرئيستين تنكفي كل واحدة منها في مشاغلها أو إقليمها ولا تقدم أي منافع عامة دولية.

هذه المنافع التي عادة ما تقدمها الدولة المهيمنة ضرورة لإدارة العالم. هناك قضايا مثل تأمين الملاحة البحرية أو القضايا المالية الدولية أو العملة المستخدمة في التبادل التجاري وما هنالك من منظومات دولية تدير العلاقات الدولية والنظام الدولي.

بالعموم تسعى الدول إلى تحقيق استقلاليتها، لكن لأسباب فقدان عناصر القوة من وسائل الاتصال والقوة الاقتصادية والحضور الدبلوماسي والإمكانات العسكرية، فإن الدول تفقد كثيراً من استقلاليتها، وتضطر إلى مجاراة الواقع الدولي وتراتبية مواقع الدول فيه: فهناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وهناك دول عظمى مثل فرنسا وبريطانيا وروسيا، وهناك قوى إقليمية مثل الهند ومصر والسعودية. هذه البنية الدولية تعمل كقيد على سلوك الدول على الساحة الدولية.

تسعى كل الدول إلى تحسين مستواها في سلم القوة العالمية لسببين: الأول ردع الخصوم وجذب الحلفاء، ولا شك أن عملية رفع مستوى القوة لأي دولة مسألة تتطلب جهداً كبيراً وزمناً طويلاً. وكثير من الدول لا تستطيع الحفاظ على سيادة أراضيها ناهيك عن تعظيم نفوذها على مستوى الإقليم.

السبب الثاني الذي يدفع القوى الإقليمية لتحسين مستوى قوتها، هو تحقيق استقلال استراتيجي لاتخاذ قرارات تتعلق بمصالحها الوطنية دون الالتفات إلى تبعات هذه القرارات أو الاعتماد على قدرات الآخرين. وكما جاء في أحد المصادر فإن الاستقلال الاستراتيجي يتجلى في «الحفاظ على درجة معينة من الاستقلال في صنع القرار في إطار مساعي هذه القوى لتخطي التحديات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية. ويتمثل جوهر الاستقلال الاستراتيجي بامتلاك الخيارات والحرية للمناورة في وضع استراتيجية كبرى».

بلا شك يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التحرر في علاقته الأطلنطية من ربقة الولايات المتحدة، خصوصاً بعد وصول الرئيس ترامب إلى السلطة، والذي رأى في الأوروبيين عبئاً على ميزانيات الدفاع الأمريكية. وكانت فرنسا منذ عهد الزعيم شارل ديغول تحاول النأي بنفسها عن التحالف الأطلنطي وتكوين قوة ذاتية، وكان ديغول ينظر بريبة إلى العلاقات المتنامية عبر الأطلسي بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وقد سعى الرئيس إيمانويل ماكرون لاستعادة هذا الاستقلال الاستراتيجي في عهدتيه الأولى والثانية، وقد صرح ماكرون ذات مرة أن حلف الناتو أصبح ميتاً دماغياً وأن على أوروبا أن تعتمد على ذاتها، بل إنه دعا صراحة إلى تشكيل قطب ثالث كلاعب رئيس بين الولايات المتحدة والصين.

وقد عزز هذا التوجه في أوروبا بعد الحرب الروسية-الأوكرانية والتي أوضحت أنها منكشفة وأن اعتمادها على الولايات المتحدة نقطة ضعف في علاقاتها الخارجية، وقد افتضح هذا الانكشاف سريعاً عندما وصل ترامب إلى سدة الحكم العام الحالي، حيث راوغ في دعمه لأوكرانيا، ما أضعف أوراق أوروبا تجاه روسيا والتي يراها الأوروبيون خطراً داهماً؛ وأن الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى حثيثاً لاستعادة الإمبراطورية الروسية وأمجاد الاتحاد السوفييتي سابقاً.

العالم يمر بمخاض كبير، والجميع يحاول أن يجد له مكاناً في هذا العالم. بعض الدول تحتمي بالدول الكبرى، وبعض الدول تتحوط باللعب على توازنات دولية عدة. هناك فرص عديدة لدول المنطقة لتحسين وضعها إذا ما تكاتفت. حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم يخلق فرصاً، ولكن عدم اليقين يفضل من استعد له.





