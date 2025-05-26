محمد بن راشد؛ فارس الشعر في طريق الحرير

حيث كان الملف يشتمل على خطة جريئة تقترب أحياناً من الأحلام، لكي تكون دبي المدينة الكبرى في طريق الحرير الجديد، وكانت تلك الفكرة عميقة الجذور في المسيرة الإدارية القوية لآل مكتوم منذ عهد الشيخ سعيد بن مكتوم، رحمه الله، الذي نقل عنه صاحب السمو جوهر تفكيره في التخطيط لمستقبل دبي، حيث قال في القصة رقم ( 35) من كتابه ( قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً ) وكانت بعنوان «الوجهة دبي» حيث قال:
«آمن جدّي الشيخ سعيد بن مكتوم بالانفتاح على العالم وبتحرير الاقتصاد وبدعوة التجار ليتخذوا من دبي محطة لهم، يستوردون إليها، ويصدرون منها»، ثم يتابع الحديث عن مواصلة التفكير بانفتاح دبي على العالم لدى والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، حيث يقول:
«عرف أبي من جدّي أن حياة دبي الاقتصادية وميزتها الرئيسة وشريان حياتها المستمر هو في انفتاحها على العالم وربطها بين الشعوب»، لتكون هذه الأفكار مصدراً من مصادر الإلهام المبكر في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يؤكدُ دائماً أنّ «دبي» هي ثمرة مسيرة طويلة من البحث عن الذات والهوية، وأنها مدينة مفتوحة على المستقبل، وأنها مدينة لا تعرف التراجع لا سيما بعد أن حققت حضوراً عالمياً، جعل منها دانة الدنيا دون منازع.
«ما استقبلت الشمس مدينة أجمل من سمرقند»، وها هي دبي تدخل في الثقافة الحديثة كواحدة من أكثر المدن العالمية جاذبية ونشاطاً، وتحتل مكانتها الفريدة في طريق الحرير الجديد.
حيث سيعقد المنتدى مهرجانه الخامس في مدينة دبي من الفترة 23 إلى 25 من شهر مايو لهذا العام، بمشاركة خمسين شاعراً وفناناً ورساماً، حيث سيقومون بزيارة العديد من الأماكن الثقافية والسياحية تقديراً لمكانة دبي العالمية، وتكريما لشخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد شاعراً عظيم المنزلة بين شعراء عصره، لا سيما في الشعر النبطي، حيث يحتل مكانة سامقة في هذا الفن الشعري الصعب، وتجود قريحته بأروع البدائع الشعرية التي تحكي قصة الوطن في المقام الأول، تحتفي برجالاته الكبار لا سيما القادة المؤسسون.
كما جادت قريحته بروائع تحكي مجد الخيل وقصة حضورها العميق في وجدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي خصص لها ديواناً كاملاً بعنوان «قصائدي في حب الخيل»، يشتمل على غُرَر القصائد المعبرة عن الحضور العميق للخيل في قلب صاحب السمو.
كما خصص ديواناً ضخماً كاملاً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، سماه ( زايد ) يشتمل على سبع وثمانين قصيدة، هي عدد سنوات عمر الشيخ زايد، رحمه الله، فضلاً عن قصائده الخالدة في حُب الوطن والافتخار بعلَم الدولة وجيشها ومؤسساتها، مخصّصاً لذلك ديواناً كاملاً بعنوان «قصائدي في حبّ الوطن»، بالإضافة إلى قصائده الوجدانية الباهرة لا سيما فيما يتعلق بالغزل الرقيق؛ فصاحب السمو هو من فرسان هذا الفن الراقي، وتعكس قصائده إحساساً وجدانياً فريداً يضعه في مصاف الشعراء الكبار.
كما اختار صاحب السمو أربعين قصيدة تعكس تأملاته العميقة في طبيعة الصحراء وما تتركه في النفس من المشاعر، كما أصدر ديواناً بعنوان «ومضات من شعر» مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.
كما أن إقامة فعاليات المهرجان في دبي هو اعترافٌ بمكانة دبي التي تنعش الذاكرة بطريق الحرير القديم، وما كان يُمثِّلُه من رمزية التعاون والتعارف بين الشعوب، فهو ليس اعترافاً بنشاطها الاقتصادي فقط، بل هو اعترافٌ بمكانتها المتميزة في التبادل الثقافي وتقديراً لسياسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي جعل الارتقاء بالوعي الثقافي ركيزة هامة من ركائز النهضة الشاملة في مدينة دبي الرائعة.
«يسعى منتدى طريق الحرير العالمي إلى أن يكون منصة تجمع بين الثقافة والفنون والاقتصاد والتكنولوجيا، لإحياء قِيَم طريق الحرير بروح معاصرة تُعزّز التفاهم والسلام بين الأمم، وقد استلهمنا من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذه القيم الإنسانية، واخترنا شخصية سموه لغلاف مجلتنا «شعراء العالم» مع دراسة وافية عن تجربة سموه في الشعر والأدب».
ولكنّه في جوهره العميق تكريمٌ خاصٌّ لشخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صانع هذه اللحظة التاريخية الفارقة في تاريخ دبي على وجه الخصوص، فهو الفارسُ الشاعر الذي ينبض قلبه بحب هذا الوطن ويكتب أجمل صفحاته في دفتر التاريخ، وهو القائدُ الجسورُ الذي يتقدّم الصفوف ويصنع المجد الخالد بكل ثقةٍ وتواضعٍ واقتدار.