«الثقة الدولية» كقوة ناعمة إماراتية

في خضم التغطية العالمية لجولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية، أجد نفسي أتوقف عند سؤال كان يتكرر في وسائل الإعلام، في ماذا تختلف الإمارات عن غيرها كي تغير من تفاصيل استقبال ترامب، وماذا ستفعل كي تجد من الفريق المرافق له للاهتمام بهذه المحطة الخليجية؟

بداية، لعل التميّز والإبهار في أي عمل إماراتي من أقدم فنونها، خاصة في المجالات التنموية وصلت إلى الفضاء، وهذا شكل من أشكال بناء صورة الدولة في ذهنية الرأي العام العالمي الذي هو في عصرنا تندرج تحت بند «القوة الناعمة».

. هذا الإبهار كان حاضراً في استقبال الرئيس ترامب في دولة الإمارات ليس فقط في حفاوة الاستقبال الذي يليق برئيس الدولة العظمى الوحيدة في العالم، بل في الرسائل السياسية الإماراتية إلى العالم على اعتبار أن الاهتمام الإعلامي العالمي للرئيس ترامب فرصة لتمرير الرسائل الوطنية للدولة التي يزورها.

اهتمامي بالسؤال لأنه في شكله الأولي بريء، وعلينا أن ننظر إليه من هذه الزاوية لا أكثر من منطلق حقنا كإماراتيين التعبير عما نعتقده عن دولتنا، وإذا ما بعدنا عن صفاء النية فإن الأمر لا يخلو من كونه غيرة .

ولكنها من نوع الغيرة المحمودة لدى الإعلاميين الباحثين عن التميّز والتفرد من منطلق صفتين هما جزء من التركيبة النفسية لأي إعلامي مهني. الصفة الأولى: الفضول الصحفي وهذا ما يجعل إعلامي يختلف عن آخر، وأظن أن في زمن البحث عن المشاهد لا من تطوير هذه الصفة كي تضمن المتابع.

الصفة الثانية لتركيبة الإعلامي فيزيائياً: إنها مهنة البحث عن المتاعب، وهنا أرجع إلى براءة السؤال، فقد يفهم آخر طرح مثل هذا السؤال بأنه التشكيك في قدرة الإمارات على تقديم الجديد.

ولكن في جانب آخر قد يفهم كذلك استفزاز الضيف وإعطاء مساحة له لتفسير قدرات وإمكانات دولة الإمارات في إبهار العالم، لأن عادة إجابة الضيف تكون على حجم ونوع السؤال، فالمحاور الجيد هو من يعرف كيف يستخرج من الضيف المعلومة، وهذا لا يتم إلا بالحوار التفاعلي والحضور الذهني للضيف.

السؤال طرح فعلاً في إحدى القنوات التلفزيونية بطريقة مباشرة وليس من وحي خيال الكاتب، بل البعض علق في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: كنا نعتقد أن زيارة ترامب إلى الإمارات ليس سوى استكمال للجولة الخليجية.

ولكن بمجرد وصوله تغير الأمر ليبدو وكأن الجولة انطلقت من الإمارات ليس في حفاوة الاستقبال ولكن وهذا هو المهم، في الرسائل الدولية والإنسانية التي مررتها دولة الإمارات.

فأما الرسائل التي مررتها الإمارات عالمياً من خلال تواجد الرئيس ترامب في الإمارات أنها ليست فقط دولة تنموية عالية المستوى وأنها متقدمة حضارياً واقتصادياً، وإنما فيها جوانب إنسانية قيّمة.

وذلك من خلال الرسالة الرمزية لجامع الشيخ زايد المحطة الأولى في زيارة الرئيس ترامب في الإمارات، فالمسجد ليس فقط للعبادة والصلاة بل يحمل أيضاً رمزية المعني الإنساني للجامع، خاصة وأن ترامب يعتبر من المحافظين دينياً.

وأما رسالة التفاصيل الأمريكية لمكانة الإمارات دولياً فتمثلت في الاتفاق على بناء مجمع الذكاء الاصطناعي الذي يعد الأضخم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيسمح للإمارات استيراد شرائح متطورة بعضها يعتبر من المحظورات الأمريكية واستخدم حوالي نصف سكان الكرة الأرضية.

في الإمارات لا يوجد شيء يحدث صدفة، فكل ما يحصل مخطط ومدروس..، وعليه فإذا كانت الإمارات مارست فنها في إبهار العالم في استقبال الرئيس ترامب.

وبعد أن بينت الإمارات أن هناك علاقة خاصة بين القائدين الأمريكي والإماراتي من خلال الحديث الودي بينهما إلى درجة أن طبيعة التغطية الإعلامية الغربية تغيرت للجولة الخليجية، فبعد كل ذلك، علينا أن ندرك بأن الاختلاف بين دولة الإمارات وغيرها من دول العالم موضوعي ومرتكز على أسس عملية وقوية.

إن طبيعة العمل في العلاقات الدولية يحتاج إلى وضوح في المواقف خاصة في القضايا التي تخص الإنسانية وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين وهذا ما تفعله الإمارات.

ويحتاج هذا العمل أن يكون مستمراً، بحيث تستشعره المنظمات الدولية وتقتنع به العواصم صاحبة القرار الدولي، فيتحول الأمر إلى أن تكون الدولة محل ثقة المجتمع الدولي، وبعدها تتحول تلك الثقة لتكون قوة ناعمة تسخّر لخدمة الأهداف الوطنية.