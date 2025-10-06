«علمتني الحياة».. الحكمة والإرث الثقافي

منذ تخرجي عام 1989 حاملة شهادة الدكتوراه في علوم الاجتماع، وعملي في مجالات الثقافة والتراث أكثر من 40 عاماً، وبحث وتقديم ومراجعة مئات بل آلاف الدراسات الاجتماعية والثقافية، لم يستوقفني كتاب أو مرجع أو دراسة، يحمل ما يحمله كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من قيمة فكرية وعملية وإنسانية هائلة ومدهشة، وأتحدث من قلبي بلا أية مجاملات، فنحن لا نحتاج مجاملة «بوراشد» كما علّمنا جميعاً بنفسه، وكما يوجهنا «علمتني الحياة»، في كل فصل فيه، وفي كل فكرة، حيث وجدت هذه التحفة الأدبية الفلسفية العلمية، تغوص في عقل وقلب كل إنسان وشاب وفتاة وطفل، في هذه المعمورة، فهو مرجع يستشرف المستقبل، يرى كل شيء بوضوح، ويستند إلى خبرة الماضي العميقة، ولو أنه ترجم إلى كل لغات العالم، وقدم كمنهج لطلبة مدارس دول العالم، لأعاد تصحيح مسار البشرية، وجعلها تعرف إلى أين يجب أن تذهب وإلى أين تتجه.

خلال سطور وفصول «علمتني الحياة» وجدت نفسي أمام أحد أعمق النصوص التحولية التي يمكن أن يقرأها باحث اجتماعي عاشق للمعرفة وشغوف بفهم العلاقة بين الإنسان ومجتمعه.

كل جملة وكل فقرة فيه تفتح باباً لفهم جديد، كل اقتباس يعيد ترتيب مفاهيم القيادة والهوية والعمل العام من منظور إنساني واجتماعي وثقافي واقتصادي عابر للحدود.

كباحثة اجتماعية، فهمت وتعمقت في بنية المجتمعات عموماً وبنية وهيكلة المجتمع الإماراتي تحديداً، وكل تحوّلاته، وتابعت لحظة بلحظة صعود ونمو وازدهار النموذج الإماراتي، أرى في هذا الكتاب محطة فكرية وثقافية تستحق التوثيق والدراسة والتدريس، تجربة بوراشد المليئة المختزنة تبدو كقصة غنية بأحداث متتابعة، وفي لحظة أخرى تتحول إلى منظومة معرفية مُترابطة، يوجهها نبل الأهداف ونقاء الرؤية والخبرة العظيمة التي ليس لها مثيل.

وجدت في مجمل فصول الكتاب نسيجاً من الحِكم والتجارب والرؤى التي تصلح أيضاً أن تكون خريطة معرفية لتأسيس إنسان قادر على القيادة، والبناء، والتأثير.

فصياغة الكلمات تأتي مباشرة، محمّلة بالحقيقة وكل سطر يدفع القارئ إلى التأمل، والتحليل واستخلاص العبرة الدافعة المشجعة التي يمكنها أن تغير حياته بصورة قاطعة للأفضل.

القائد المُربّي، والفيلسوف المُفكّر، والوالد الذي بنى في أنفسنا جميعاً، قبل مجتمعنا، بدقة وحذر شديدين، الإنسان الإماراتي الواعي المبتكر المخلص، الشيخ محمد بن راشد، والمستندة أيضاً إلى تجربة والده، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، ها هو يكتب للناس كافة من عمق تجربة لم تتكرر في التاريخ البشري.

نصاً حيوياً إبداعياً حكيماً يزرع في الإنسان معاني الحكمة، وسعة الصدر، والوقار بلا استعلاء.

والذي يجعل من البُعد التربوي خفيفاً لطيفاً شغوفاً يتقبله القلب والعقل معاً، وبما أننا اتفقنا على الصراحة بدون مجاملات، فإن «علمتني الحياة»، هو خلاصة ما تتميز به القيادة الإماراتية، كمشروع أخلاقي تربوي تنموي متكامل.

لفت انتباهي فقرات وفصول تتحدث عن الحرية الاقتصادية، وبالنسبة لمن هم مثلي في المجتمع الإماراتي، ممن سلّم وآمن ووثق برؤى القيادة الإماراتية التي أوصلتنا عنان السماء، لكننا أيضاً ندرك ما ورد في الكتاب من هذه الناحية، فنجد أن الوالد الشيخ الفيلسوف، يُكرّس للأجيال كلها مبدأً مجتمعياً يؤمن أن «الإنسان المنتج هو أساس الدولة القوية. وأن الحرية أداة تمكين، والثقة بالشعب هي أساس الاستقرار».

وهذه الفلسفة تنتمي إلى «البنية الثقافية الإماراتية» التي قامت على الشراكة، والاعتماد على الذات، والتوازن بين الفرد والجماعة.

أبهرني فصل «هل جربت أن تعيش؟»، وجدت نفسي أمام دعوة ساحرة هينة لذيذة لفهم الحياة كتجربة يجب خوضها بعمق، تؤسس في ذاتك بطريقة ناعمة وشفافة لروح التحدي، المغامرة، الانتظار، والخسارة، أليس هذا نسيج الوجود؟ يرى صاحب السمو الشيخ محمد أن «من لا يخوضها يُفوّت على نفسه المعنى».

فالحق هنا أن هذا الفكر الذي يلامس معنى حياتنا الحقيقية، وسبب وجودنا، يجبرنا طائعين، أن ندرك جوهرنا الفطري، لنعود ونصيغ «قصة الشغف»في «دروب حياتنا» تلك التي قد تكون شاقة أو ممتعة، صعبة أو سهلة، صاخبة أو هادئة، من جديد.

كيف لا يمكنك أن تتعلم بحق، من قائد مُجرب خبير فيلسوف، يقول لك: «استيقظ قبل البشر؟» أليس هذا جوهر السلوك المتحضر؟ نعم، فأعلى وأفضل وأعمق ما يمكن أن يتعلمه الإنسان في حياته هو «الانضباط»، ومن وجهة نظري، فإن الانضباط هو قيمة ثقافية يمكنك تحويلها إلى أداة لإنتاج الأمل، ولو كان هناك متخصصون تربويون في المناهج سوف يكون لهذه الرسالة أبلغ الأثر لغرسها في أذهان النشء وتدريبهم تدريجياً على معنى الالتزام كفعل تحضّري.

الفصول كثيرة من «انسجام» إلى «لماذا القادم أجمل؟» إلى «رسالة إلى أحفادي»، وما لا يتسع له المسموح في هذا المقال من عدد كلمات لتحليلها وشرحها، وتحتاج فعلاً إلى عشرات المقالات للغوص فيها، باعتبارها دستوراً أخلاقياً مغلّفاً بالعاطفة والمعرفة والقيم، وأيضاً هي في واقعها مدونة سلوك للأجيال القادمة، تنمو بها مجتمعات أكثر عدالة ووعياً وتسامحاً.

«علمتني الحياة»، كتاب يتجاوز محليّته، إنه مرجع ثقافي وإنساني، وهو أيضاً وثيقة عالمية قادرة على التأثير في البنية النفسية والثقافية للمجتمعات.

ويأتي كأحد أهم النماذج العالمية التي ترسل لنا جميعاً نصاً تاريخياً تتوارثه الأجيال، لأن فيه علماً، وصدقاً، ومسؤولية. وهذه ثلاثية كفيلة بأن تصنع أثراً لا يزول.