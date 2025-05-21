نتانياهو في خطر

حلقة الغضب ونفاد الصبر من سياسة نتانياهو بدأت تضيق جداً

هل تعرفون ما هو أهم رقم عند بيبي نتانياهو اليوم؟

إنه رقم 68

لماذا؟

إنه عدد النواب الذين يشكلون الأغلبية العددية اللازمة لنتانياهو كي يحقق الائتلاف الحاكم.

يقول النائب في الكنيست روني شاكيد إن أهم ما يهم نتانياهو هو الحفاظ على هذا الائتلاف مهما كلفه ذلك.

نتانياهو بحاجة إلى هذا الائتلاف حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام المقبل.

لا يريد نتانياهو بأي ثمن وبأي طريقة أن يسقط هذا الائتلاف اليميني المتشدد الذي يشكل استمراره الحماية السياسية له من الوقوع تحت أي خطر من 3 أخطار:

1 - استمرار التحقيق الجنائي معه في قضايا الفساد.

2 - خطر وقوعه تحت لجنة التحقيق القضائية المشكلة من المحكمة الدستورية للتحقيق في مسألة التقصير الأمني والسياسي فيما حدث في 7 أكتوبر 2023.

3 - التحقيق في مسألة اتهامه واتهام مكتبه بإتلاف وثائق حكومية تحتوي على مراسلات سرية من أجهزة الأمن العليا تحذر من هجوم قريب في شهر أكتوبر 2023.

الآن شعر نتانياهو باقتراب السكين من رقبته.

ترامب توقف عن مخاطبته، وبريطانيا استدعت سفيرها في إسرائيل احتجاجاً على توسيع جيش الاحتلال لعملياته الوحشية في قطاع غزة، والإصرار على منع دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع منذ بداية شهر مارس الماضي.

حلقة الغضب ونفاد الصبر من سياسة نتانياهو بدأت تضيق جداً.