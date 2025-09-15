زيارة روبيو لإسرائيل

كان السياسي البريطاني الفذ ونستون تشرشل يردد دائماً: أحياناً من يسعى في لعبة التحالفات السياسية لأن يستحوذ على صداقات كل الأطراف المتصادقة دون أن يتخذ موقفاً واضحاً، يجد نفسه خاسراً لكل شيء ولكل الأطراف.

ليس كل شيء في السياسة صفقة، وليس ممكناً في صراع تاريخي واضح ومحتدم أن يلعب زعيم أكبر دولة في العالم، دونالد ترامب، دور صديق الجميع وحبيب الجميع، ويؤيد مواقف كل الأطراف مهما كانت «متناقضة».

في آخر 24 ساعة فقط، قامت القيادة الأمريكية بتصرفات تعتبر قمة في التناقض إزاء حادث واضح وصريح، وهو اعتداء إسرائيل على سيادة قطر عند محاولتها قصف زعماء حماس.

ماذا فعلت واشنطن؟

دعا البيت الأبيض رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وقوبل بترحاب شديد، وصدرت تصريحات أمريكية تؤكد موقفاً رسمياً برفض أي اعتداء على قطر، والإشادة بدورها «العظيم» في الوساطة، والإشادة بصداقتها التاريخية مع واشنطن. وأكدت واشنطن تعهدها لرئيس الوزراء القطري بعدم قيام إسرائيل مرة أخرى بأي عملية اعتداء على الأراضي القطرية، لأي سبب من الأسباب.

في الوقت ذاته، أعلنت واشنطن إرسال وزير الخارجية، ماركو روبيو، إلى إسرائيل في رحلة عاجلة.

وقال روبيو قبيل استقلاله الطائرة إلى تل أبيب: إن واشنطن الآن تتمتع بعلاقة ممتازة مع إسرائيل، ولا يعكر صفوها أي شيء.

وأكدت مصادر الخارجية الأمريكية أن زيارة روبيو لتل أبيب تهدف إلى:

1.تأكيد دعم واشنطن لتل أبيب، خاصة بعد قرار التصويت الذي تم بأغلبية 142 صوتاً بالاعتراف بدولة فلسطين، والتأكيد على أن موقف واشنطن الرسمي يرى أن هذا التصويت لا يخدم السلام؛ لأنه -حسب رؤية واشنطن- يجب أن يتم عبر الحوار مع الأطراف المعنية، وليس رغماً عن إسرائيل.

2.التأكيد على رفض كون عملية الدوحة تمت على أرض الدوحة، ولكن هذا لا يعني اتفاق واشنطن على ضرورة دعم فكرة تصفية قيادات حماس باعتبارها «قوى إرهابية».

3.حتى الآن لم تقم إدارة ترامب بإدانة عملية اقتحام غزة الأخيرة، ولم تطلب من إسرائيل إيقاف الهجوم والانسحاب من قلب مدينة غزة.

4.حتى الآن لم تقم إدارة ترامب بإدانة أو رفض رسمي لعمليات الجيش الإسرائيلي لمشروع ضم الضفة الغربية وبدء مشروع الاستيطان الكبير الذي تم الإعلان عنه.

لا يمكن لواشنطن أن تدعم السلام والحرب وتبدو صديقة للقاتل والقتيل في آن واحد!.