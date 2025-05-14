الإمارات في أوساكا.. من الأرض إلى الأثير

سنوات قليلة مرت على انتهاء معرض «إكسبو 2020 دبي»، حينها نجحت الإمارات في إبهار العالم، وها هي تعود مجدداً إلى المعرض الدولي، وتطل من أوساكا اليابانية لترفع شعار «من الأرض إلى الأثير» في تعبير رمزي عن رحلة الإمارات من الجذور البيئية العريقة إلى آفاق الفضاء والابتكار.

وتسرد عبر جناحها قصة وطن حول النجاح، والإرادة، والتلاقي الإنساني، ما يجسد حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال:

«مشاركة الإمارات اليوم في إكسبو أوساكا ليست مجرد حضور رمزي.. بل امتداد لرسالة تحملها إلى العالم جوهرها التعاون من أجل مستقبل أفضل.. نؤمن أن الحوار الحضاري والابتكار والعمل المشترك مفاتيح أساسية لبناء المستقبل».

يمثل الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض الدولي أكثر من مجرد مساحة عرض، إنه رواية متكاملة توثق ملامح هويتنا الوطنية، وتبرز قدرتها على المزج بين الأصالة والحداثة.

ويشكّل سعف النخيل والعريش، رموز البيئة الصحراوية القديمة، ويعتبر محوراً بصرياً ومعنوياً للجناح، ليجسد نقطة الانطلاق نحو مفاهيم الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، التي أصبحت اليوم جوهر رؤية الإمارات.

الجناح يبرز مكانة النخلة كبداية بيئية وإنسانية لبناء وطن، وتحوّلها إلى رمز للابتكار الذي صعد من الأرض إلى السماء، ومن العريش إلى الفضاء. كما يسلّط الضوء على دور القيادة الرشيدة، المستلهم من فكر المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي جعل من البيئة والإنسان حجر أساس في مشروع بناء الدولة.

عبر جناحها اللافت تنضم الإمارات إلى خريطة المستقبل، حيث تواصل من خلاله بناء جسور جديدة، وتشارك الإنسانية إنجازاتها، لتؤكد أن حدود الحلم تمتد من الرمال الذهبية إلى أثير السماء، ومن البيئة الصحراوية إلى مدارات الاستكشاف العلمي.

مسار:

تعيد الإمارات عبر مبادراتها روح اللقاء الحضاري وتستشرف ملامح المستقبل.