ترامب: «لا هدايا مجانية»!

هل تعلمون أهم تغيير في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

أخطر ما في سياسات الرجل أنه خلق حالة «يمين جديد»، تجاوز أفكار اليمين التقليدي في الحزب الجمهوري التقليدي.

يمين ترامب يختلف عن يمين ريغان، ونيكسون، وجورج بوش الأب، وجورج بوش الابن.

يمين ترامب يختلف تماماً عن اليمين التقليدي، سواء الليبرالي أو المحافظ أو حتى تيار «المحافظين الجدد».

إنه تيار Maga (ماغا) الشعبوي، الذي يقوم على هدف وشعار يقول: «تعالوا نصنع أمريكا العظيمة مرة أخرى».

بهذا المفهوم تصبح أمريكا الجديدة بعيدة تماماً عن العولمة، وتتخلص من دفع فاتورتها الباهظة في المساعدات والهبات للدول والحلفاء، وعن حصصها الأساسية في المنظمات الدولية، بدءاً من حلف الأطلنطي إلى برنامج المساعدات الأمريكي إلى أهم المنظمات الدولية في الأمم المتحدة.

أمريكا الجديدة بمفهوم ترامب وتطبيقاته لا تدفع، بل تفرض رسوماً، تسعى لحل الصراعات، ولا تتورط في دفع تكاليفها، تبيع أسلحة، ولا تهب أسلحة مجانية.

أهم ما في سياسات ترامب، أنه لا يوجد من هو حليف عزيز وغالٍ، حتى لو كان بريطانيا أو إسرائيل أو أقرب الجيران في كندا أو المكسيك.

عند ترامب كل شيء له ثمن، ولا توجد هبه أو هدية لأي كيان، كائناً من كان!